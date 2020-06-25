С Днем ангела Анны: картинки, смс, поздравления в стихах и прозе

В четверг, 25 июня, православные верующие отмечают обретение мощей и второе прославление благоверной великой княгини Анны Кашинской. Эта святая была дочерью ростовского князя Дмитрия Борисовича, а впоследствии – женой князя Михаила Ярославича Тверского. В 14 столетии Анна приняла монашеский постриг и стала настоятельницей Тверского женского монастыря.

В этот день обладательницы имени Анна отмечают свой День ангела. К празднику OBOZREVATEL публикует оригинальные поздравления с именинами в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.

С Днем ангела Анны: смс, поздравления в стихах и прозе

Звучное имя твое означает

Божию милость, терпенье, смиренье.

Анну сегодня мы все поздравляем

И выражаем свое ей почтенье.

Будь же всегда ты такою прекрасной

Милой и доброй, такой как сейчас.

Пусть будет жизнь, как волшебная сказка.

Счастлива будь и собой радуй нас.

***

Я Тебе вітаю, мила Анна,

Бо Ангел Твій святкує іменини,

Від рідних я бажаю радості й тепла,

щоб доля ніжно цілувала щогодини,

Щаслива будь у колі друзів та родини!

А ще бажаю я Тобі любові і добра!

На многії і благії Твої літа!

***

С Днем ангела Анны maximum.fm

С днем ангела тебя, Анюта,

Пусть удается тебе все,

И жизнь пусть каждую минуту

Лишь радость и добро несет!

***

Бажаєм, що мрії здійснились,

Бажаємо миру й добра,

І серце щоб Анни зігріли

Теплі та щирі слова!

Хай сяють на небі всі зорі,

Та доля нехай посміхається,

І навіть найважчії гори

З успіхом легко долаються.

***

Поздравляю с Днем Анны и в этот светлый праздник от души хочу пожелать мира, радости, достатка и здоровья, благополучия, любви, гармонии и счастья. Пусть в жизни всегда будет место для доброго дела и настоящего чуда!

***

Сьогодні – світле свято і в цей добрий день – в День Анни я щиро бажаю щасливого, благодатного життя в світі любові і радості, хороших справ і думок. Нехай душа не знає образ і розчарувань, нехай серце співає і дарує близьким людям надію. Бажаю здоров'я, невтомної віри і сили.

Открытки и картинки в День ангела Анны

Поздравления с Днем ангела Анны facedobra.com

Пожелания в День ангела Анны Pinterest

Картинка с Днем ангела Анны facedobra.com

Именины Анны maximum.fm

Именины Анны: видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июня также отмечается Международный день моряка.

По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.