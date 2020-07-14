С Днем ангела Ангелины: открытки, стихи, смс и видео с поздравлениями

Православная церковь 14 июля почитает память святой Ангелины Сербской. Блаженная Ангелина была дочерью князя Георгия Арианити и женой сербского правителя Стефана Бранковича, в 1509 году она приняла монашеский постриг и основала Крушедольский монастырь.

В день памяти святой обладательницы имени Ангелина отмечают свои именины. К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления с Днем ангела Ангелины в стихах и прозе, смс, картинки и видео.

С Днем ангела Ангелины: смс, стихи и проза

Ангельское имя у тебя,

И всегда открытая, чистая душа,

Ангелина, ты так прекрасна, слов нет,

Чаруешь красотою всех, это не секрет.

Поздравленья в день именин принимай,

Живи, как в сказке, не скучай,

Пусть добрый ангел хранит тебя,

Пускай везет тебе во всем, всегда.

***

У цей святковий день приймай найкращі побажання

Душевного тепла, добра, краси й любові,

А ще – нехай здійсняться сподівання,

Щоб рідні та близькі були здорові.

Ти з Ангелом Хранителем своїм

Дружи всім серцем, довіряй секрети,

І вір в дива чудесні разом з ним,

Так не потрапиш ти у злі тенета!

***

Ангелина, у тебя сегодня именины,

Искренне тебя поздравить все пришли мы,

Пускай Господь пошлет тебе благословенья,

Пускай всегда отличным будет настроенье.

Пускай глаза от счастья сияют,

Пускай в душе всегда поет весна,

Пускай друзья надежные тебя окружают,

Пусть добрый ангел хранит тебя.

***

Хай ангел завжди тебе вберігає,

І в усьому, завжди, тобі допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Открытка с Днем ангела Ангелины vjoy.cc

Ангелина, поздравляю тебя с праздником! Желаю море вдохновения и сказочных впечатлений! Превосходного самочувствия и заряда сил и позитивной энергии. Будь всегда красива, легка и счастлива! Улыбайся, наслаждайся жизнью и пусть всегда и все получается!

***

Ангеліна, я тебе від щирого серця вітаю і хочу побажати різнокольорових фарб і олівців для барвистих і яскравих розмальовок життя, бажаю оптимізму і ентузіазму для досягнення великих цілей і успіхів, бажаю відмінного здоров'я і чудового настрою для веселого і гарного життя.

***

Пусть охраняют тебя ангелы, укрывают своими крылами от бед и невзгод. Я желаю тебе, чтобы имя твое приносило удачу, счастье и успехи. Оставайся всегда таким же искренним и открытым человеком. Поздравляю, Ангелина!

Картинки и открытки ко Дню ангела Ангелины

Анимационная картинка ко Дню ангела Ангелины otkritkiok.ru

Поздравления с Днем ангела Ангелины vjoy.cc

Гифка с Днем ангела Ангелины otkritkiok.ru

Пожелания с Днем ангела Ангелины names.neolove.ru

Именины Ангелины: видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июля также отмечается праздник Кузьма и Демьян: что нельзя делать в этот день.

По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.