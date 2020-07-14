С Днем ангела Ангелины: открытки, стихи, смс и видео с поздравлениями
14 июля обладательницы имени Ангелина отмечают свои именины. Иллюстративное фото / Pixabay
Православная церковь 14 июля почитает память святой Ангелины Сербской. Блаженная Ангелина была дочерью князя Георгия Арианити и женой сербского правителя Стефана Бранковича, в 1509 году она приняла монашеский постриг и основала Крушедольский монастырь.
В день памяти святой обладательницы имени Ангелина отмечают свои именины. К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления с Днем ангела Ангелины в стихах и прозе, смс, картинки и видео.
С Днем ангела Ангелины: смс, стихи и проза
Ангельское имя у тебя,
И всегда открытая, чистая душа,
Ангелина, ты так прекрасна, слов нет,
Чаруешь красотою всех, это не секрет.
Поздравленья в день именин принимай,
Живи, как в сказке, не скучай,
Пусть добрый ангел хранит тебя,
Пускай везет тебе во всем, всегда.
***
У цей святковий день приймай найкращі побажання
Душевного тепла, добра, краси й любові,
А ще – нехай здійсняться сподівання,
Щоб рідні та близькі були здорові.
Ти з Ангелом Хранителем своїм
Дружи всім серцем, довіряй секрети,
І вір в дива чудесні разом з ним,
Так не потрапиш ти у злі тенета!
***
Ангелина, у тебя сегодня именины,
Искренне тебя поздравить все пришли мы,
Пускай Господь пошлет тебе благословенья,
Пускай всегда отличным будет настроенье.
Пускай глаза от счастья сияют,
Пускай в душе всегда поет весна,
Пускай друзья надежные тебя окружают,
Пусть добрый ангел хранит тебя.
***
Хай ангел завжди тебе вберігає,
І в усьому, завжди, тобі допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Открытка с Днем ангела Ангелины vjoy.cc
Ангелина, поздравляю тебя с праздником! Желаю море вдохновения и сказочных впечатлений! Превосходного самочувствия и заряда сил и позитивной энергии. Будь всегда красива, легка и счастлива! Улыбайся, наслаждайся жизнью и пусть всегда и все получается!
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Ангеліна, я тебе від щирого серця вітаю і хочу побажати різнокольорових фарб і олівців для барвистих і яскравих розмальовок життя, бажаю оптимізму і ентузіазму для досягнення великих цілей і успіхів, бажаю відмінного здоров'я і чудового настрою для веселого і гарного життя.
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Пусть охраняют тебя ангелы, укрывают своими крылами от бед и невзгод. Я желаю тебе, чтобы имя твое приносило удачу, счастье и успехи. Оставайся всегда таким же искренним и открытым человеком. Поздравляю, Ангелина!
Картинки и открытки ко Дню ангела Ангелины
Анимационная картинка ко Дню ангела Ангелины otkritkiok.ru
Поздравления с Днем ангела Ангелины vjoy.cc
Гифка с Днем ангела Ангелины otkritkiok.ru
Пожелания с Днем ангела Ангелины names.neolove.ru
Именины Ангелины: видео
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июля также отмечается праздник Кузьма и Демьян: что нельзя делать в этот день.
По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.