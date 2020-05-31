С Днем ангела Андрея: смс, поздравления в стихах и прозе, открытки и видео

В воскресенье, 31 мая, православная церковь почитает память святого мученика Андрея Лампсакийского, который вместе с другими христианами был убит в 3-м столетии за преданность вере.

В этот день все, кто носит имя Андрей, отмечают свой День ангела. К празднику OBOZREVATEL публикует лучшие смс, поздравления в стихах и прозе, открытки и видео.

С Днем ангела Андрея

Поздравления с Днем ангела Андрея в стихах и прозе

День ангела, прекрасный день,

Прими, Андрюша, поздравленья,

Пускай удача за тобою ходит, словно тень,

Пусть дарит жизнь лишь только вдохновенья.

Здоровья крепкого желаем от души,

Пусть непременно сбудутся твои мечты.

Пускай одарит тебя судьба сполна,

Пускай везет тебе во всем, всегда.

***

Анимационная открытка с Днем ангела Андрея otkritkiok.ru

Андрію, вітаючи Тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з Тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий Ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм Тобі дарує.

***

День ангела Андрея facedobra.com

Андрей – ты светоч средь мужей!

Есть уважать тебя причина:

Средь праздников и будних дней

Во всем ты – подлинный мужчина.

К успеху будет путь открыт,

Судьба тебя вознаградит!

***

Картинки с именинами Андрея otkritkiok.ru

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

Того хто поруч, розумій.

І ангел в шатах білосніжних

Хай береже тебе, Андрій!

***

Прикольные поздравления с Днем ангела Андрея pozdravok.ru

Іменини у Андрійка.

Побажання наші слухай!

Надалі таким же славним будь!

Будь здоровим, будь коханим,

І завжди неповторним.

А ще, нас, друзів, не забудь!

***

СМС ко Дню ангела Андрея osoblyva.com

Андрюша, пускай твоя жизнь складывается только из положительных моментов! Желаю тебе оставаться в отличной форме, всегда быть здоровым и легко преодолевать все преграды на пути к заветным целям! Пускай искренняя любовь, доброта и счастье всегда переполняют твою душу!

***

Вітаю тебе з Днем ангела, Андрію. Нехай твоя харизма робить цей світ яскравішим, нехай твій талант допомагає тобі прокладати шлях до перемоги, нехай твоя посмішка дарує тепло близьким, а твій характер і цілеспрямованість забезпечують успіх і процвітання. Здоров'я, удачі, наполегливості та сил.

Картинки ко Дню ангела Андрея

Гифка ко Дню ангела Андрея pozdravok.ru

Открытки с Днем ангела Андрея ulyublena.com

Картинки с Днем ангела Андрея otkritkiok.ru

Пожелания в День ангела Андрея otkritkiok.ru

День ангела Андрея 2020: картинки и СМС maximum.fm

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По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.

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