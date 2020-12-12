С днем ангела Андрея: поздравления, видео, картинки и открытки

Обладатели имени Андрей в воскресенье, 13 декабря, отмечают свой день ангела. Так православная церковь в этот день почитает память святого апостола Андрея Первозванного.

К празднику OBOZREVATEL публикует поздравления с именинами в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.

Стихи, проза и смс в день ангела Андрея

В день Ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я

І хай тебе оберігає Бог!

Від твоїх помислів і дій,

І хай завжди цінують люди

Тебе й діла твої, Андрій.

Будь мужнім, радуй своїх ближніх,

Того, хто поруч, розумій.

І ангел в шатах білосніжних

Хай береже тебе, Андрій!

Від дня народження до зрілих літ.

Твій Ангел є надійним охоронцем.

Він ласка, він любов, він світ.

Хай буде поруч він завжди, неначе сонце.

***

В день Андрея Первозванного

Вам успеха долгожданного,

Чтоб сбывалось всё желанное,

И достатка постоянного!

Пусть апостол дарит радость,

Жизнь семейную хранит,

Гонит прочь печаль и гадость,

Все недуги исцелит!

***

Зі святом тебе, Андрію!

Яскравих і блискучих днів,

Оптимізму й успіху,

І побільше в житті сміху!

Нехай щастить тобі завжди,

Доброї буде хай доля,

Виходять справи всі,

І виповниться мрія.

***

Хай принесе святий Андрій

Удачу, мир, добро, достаток,

Нехай завжди в житті твоєму

Панують гармонія й порядок!

Бажаю щирого кохання,

Здоров'я сталевого, міцного!

І мрії здійснюються твої

Нехай легко знову й знову!

***

Пускай тебе Святой Андрей

Подарит счастья очень много!

Мечты пусть сбудутся скорей,

Желаю я всего благого!

Здоровье, силы и терпение

Пусть Первозванный принесет!

Пусть будет каждое мгновение

Сладкой жизнь твоя, как мед!

***

Хай принесе святий Андрій

Здоров'я, сили і терпіння,

Щоб всі мрії збулися скоріш,

Надії, плани і стремління!

Бажаю вірити й кохати,

Вперед іти своїм шляхом

Добро навколо дарувати,

І тішитися кожним днем!

***

Поздравляю вас с Днем святого Андрея Первозванного. Пусть ангел не покидает вас, удача не уходит, а мужество ведет к благородной победе. От всей души желаю здоровья, любви, благополучия, мира, радости и крепких сил!

***

Бажаю, щоб День Андрія Первозванного був наповненим тільки добром! Нехай святий Андрій пошле тобі багато сил, віру в себе і удачу! Бажаю тобі світу в душі, гармонії і вічного відчуття щастя!

***

Вітаю тебе, Андрію. Бажаю в житті триматися сміливіше, йти твердим і праведним шляхом, прокладаючи собі дорогу грудьми і чистим серцем. Нехай твій покровитель – Андрій Первозванний – стане помічником у будь-якій справі, допоможе домогтися успіху і благополуччя, досягти поставлених цілей.

Картинки и открытки ко дню ангела Андрея

С днем ангела Андрея facedobra.com

С именинами Андрея uzhgorodka.uz.ua

Поздравления с Днем Андрея Pinterest

Видео с поздравлениями

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, кем был Андрей Первозванный и каких традиций верующие придерживаются 13 декабря. Так, в старину в этот день отмечался дохристианский праздник Калита.

По материалам: pozdravok.ru.