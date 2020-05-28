С Днем ангела Анастасии: оригинальные поздравления с праздником
В четверг, 28 мая, православная церковь чествует память святой Анастасии Латрийской. В этот день обладательницы имени Настя отмечают свой День ангела.
К празднику OBOZREVATEL предлагает оригинальные поздравления с именинами в стихах и прозе, смс, видео и картинки.
С Днем ангела Анастасии: поздравления в стихах и прозе, смс
Анастасія – наше чудо,
У світі кращої нема.
Добра ти й благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!
***
С днем именин, с днем ангела, Настасья,
Пускай Господь твой дом оберегает,
Пусть стелется ковром дорога счастья,
Пусть свет и радость сердце наполняют.
Ждет впереди лишь лучшее пускай,
Судьба пусть будет мягче и добрее,
Пускай достаток льется через край,
В любой мороз пускай любовь согреет.
***
З Днем Ангела Анастасії мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров'ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
Настенька, с именинами тебя! Желаю всегда верить в себя и озарять надеждой сердца родных. Пусть каждый рассвет в твоей жизни будет счастливым и добрым, пусть новый день приносит яркие краски и светлые эмоции, пусть по вечерам тебя ждут милые забавы и романтические сюрпризы. Желаю тебе достигать больших вершин успеха и всегда оставаться самой замечательной.
***
Настусю, нехай в твоїх очах завжди сяють вогники щастя! Бажаю тобі безліч чудових митей, виконання всіх бажань і прихильності долі! Ти неймовірно гарне янголятко, залишайся такою ж хорошою дівчиною!
День ангела Анастасии: картинки с поздравлениями
Видео ко Дню ангела Анастасии
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько выходных будет в июне 2020 года.
По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.