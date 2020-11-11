С днем ангела Анастасии: красивые поздравления, картинки и видео
В среду, 11 ноября, обладательницы имени Анастасия отмечают свой день ангела. Так, православная церковь в этот день чтит память их святой покровительницы Анастасии Римской – преподобномученицы, пострадавшей в III веке.
К именинам Анастасии OBOZREVATEL подготовил поздравления в стихах и прозе, смс, открытки, картинки и видео.
Стихи, проза и смс в день ангела Анастасии
В день святой Анастасии
Поздравления прими!
Ангел твой с тобою рядом,
Бережет судьбы пути.
Тебе, Настя, помогает
Мудрость и добро нести.
Будь любима и счастлива,
Весела, добра, нежна.
С днем святой Анастасии
Поздравляю я тебя!
***
Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з всіх сторін,
З днем ангела, Настя, найкращі привітання!
***
В день святой Анастасии,
Настенька, тебе привет.
Покровительница дарит
Много пусть счастливых лет.
Пусть ведет тебя за руку
Сквозь превратности судьбы,
Пусть сбываются желания,
Грезы сладкие твои.
***
Свят у світі є багато.
Лиш у Насті нині свято –
Наймиліше від усіх:
Привітання й дружній сміх –
Все – тобі, усе – для тебе!
Поглядає ангел з неба,
На твоє веселе свято,
Й ніби хоче нагадати,
Що заступник в тебе є,
На ім'я, як і твоє.
Він тебе оберігає,
Любить і застерігає:
Добра будь та люби Бога,
І молися до святого –
Й кожен день свій іменин,
Будь щаслива разом з ним!
***
С Днем святой Анастасии
Поздравляю тебя, Настя!
Пусть святая своей силой
Тебя спасает от напастей.
Удача чтоб была с тобою,
И радость в доме чтоб жила.
Одарит легкою судьбою
Тебя заступница твоя!
***
Нехай під крилами своїми
Настю ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
***
Женщина милая, Анастасия,
Позвольте поздравить с Днем ангела Вас!
Вы так умна и красива,
Что того сами не зная осчастливили нас.
Желаем Вам любви, добра и счастья,
Быстрых, легких и неожиданных побед.
Пусть стороной обходят все несчастья,
И привлекательности хватит на сто лет.
***
Хай Настю нашу ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Поздравляю с Днем ангела Анастасии. Желаю искренности, нежности, надежды, любви, благополучия, духовности и красоты! Пусть твоя жизнь будет радостной, пусть твоя улыбка будет светлой, пусть твоя вера будет крепкой, пусть твоя душа будет счастливой!
***
Настуню, ти, немов прекрасна квітка, така гарна й ніжна! Завжди залишайся такою жіночною, усміхненою і щасливою! Нехай твої серце і душа будуть сповнені любові, добра і гармонії! Бажаю, щоб всі добрі мрії збувалися, адже виконання бажань – це величезна радість!
***
С днем ангела, Анастасия! Пусть великий жизненный подвиг, чистота, искреннее милосердие и вера этой святой даруют Вашей душе свет надежды, а имя ее защищает Вас от всяческих невзгод и дарует здоровье и силу.
Открытки и картинки ко дню ангела Анастасии
Видео с поздравлениями
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы продукты, которые уничтожают женское здоровье и красоту. Это как раз тот случай, когда стоит не минимизировать их употребление, а исключить полностью.