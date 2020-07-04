С Днем ангела Анастасии: картинки, смс, стихи, проза и видео с поздравлениями
Обладательницы имени Анастасия 4 июля отмечают свой День ангела. Так, церковь в этот день чествует память Анастасии Романовой – дочери Николая II, которая вместе с семьей была расстреляна в 1918 году.
К именинам Анастасии OBOZREVATEL публикует оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, видео и картинки.
День ангела Анастасии: смс, стихи и проза
С днем именин, с днем ангела, Настасья,
Пускай Господь твой дом оберегает,
Пусть стелется ковром дорога счастья,
Пусть свет и радость сердце наполняют.
Ждет впереди лишь лучшее пускай,
Судьба пусть будет мягче и добрее,
Пускай достаток льется через край,
В любой мороз пускай любовь согреет.
***
Сьогодні Настя лиш для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка – шкряботушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає –
Тобі добра бажає.
***
С днем именин хочу поздравить, Настя,
Сегодня ангел твой спускается с небес,
Рукой волшебною своей смете ненастья,
На всем плохом поставит жирный крест.
Чтоб ты жила всегда с улыбкой яркой,
Чтоб впереди немало было светлых дней,
Чтоб получать от жизни лишь подарки
И чтобы ты была счастливой, Настя, в ней.
***
Сьогодні настали іменини
У Насті, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі й радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
***
Вітаю з Днем ангела Анастасії! Бажаю щирості, ніжності, надії, кохання, благополуччя, духовності та краси! Нехай твоє життя буде радісним, посмішка – світлою, віра – міцною, душа -щасливою!
***
Поздравляю с Днем ангела Анастасии. Пусть далее путь твой идет светлой полосой и доброй дорогой, пусть святая угодница укроет тебя от жизненных бед и напастей, пусть твои великие поступки и благие дела заслужат верную любовь и истинное счастье.
Открытки и картинки ко Дню ангела Анастасии
Именины Анастасии: видео
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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.