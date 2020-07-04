С Днем ангела Анастасии: картинки, смс, стихи, проза и видео с поздравлениями

Обладательницы имени Анастасия 4 июля отмечают свой День ангела. Так, церковь в этот день чествует память Анастасии Романовой – дочери Николая II, которая вместе с семьей была расстреляна в 1918 году.

К именинам Анастасии OBOZREVATEL публикует оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, видео и картинки.

День ангела Анастасии: смс, стихи и проза

С днем именин, с днем ангела, Настасья,

Пускай Господь твой дом оберегает,

Пусть стелется ковром дорога счастья,

Пусть свет и радость сердце наполняют.

Ждет впереди лишь лучшее пускай,

Судьба пусть будет мягче и добрее,

Пускай достаток льется через край,

В любой мороз пускай любовь согреет.

***

Сьогодні Настя лиш для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка – шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає –

Тобі добра бажає.

***

С Днем ангела Анастасии bonnycards.ru

С днем именин хочу поздравить, Настя,

Сегодня ангел твой спускается с небес,

Рукой волшебною своей смете ненастья,

На всем плохом поставит жирный крест.

Чтоб ты жила всегда с улыбкой яркой,

Чтоб впереди немало было светлых дней,

Чтоб получать от жизни лишь подарки

И чтобы ты была счастливой, Настя, в ней.

***

Сьогодні настали іменини

У Насті, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі й радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

Вітаю з Днем ангела Анастасії! Бажаю щирості, ніжності, надії, кохання, благополуччя, духовності та краси! Нехай твоє життя буде радісним, посмішка – світлою, віра – міцною, душа -щасливою!

***

Поздравляю с Днем ангела Анастасии. Пусть далее путь твой идет светлой полосой и доброй дорогой, пусть святая угодница укроет тебя от жизненных бед и напастей, пусть твои великие поступки и благие дела заслужат верную любовь и истинное счастье.

Открытки и картинки ко Дню ангела Анастасии

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Открытка с Днем ангела Анастасии maximum.fm

Именины Анастасии: видео

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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.