С Днем ангела Анастасии: картинки, смс, поздравления в стихах и прозе

В вторник, 9 июня, верующие чествуют память святой мученицы Анастасии. В этот день все, кто носит имя Анастасия, отмечают свой День ангела.

К празднику OBOZREVATEL подготовил лучшие поздравления с именинами в стихах и прозе, оригинальные открытки, смс и видео.

С Днем ангела Анастасии

День ангела Анастасии: смс, стихи и проза

Сьогодні Настя лиш для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка – шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає –

Тобі добра бажає.

***

День ангела Анастасии 2020 otkritkiok.ru

В день святой Анастасии

Поздравления прими!

Ангел твой с тобою рядом,

Бережет судьбы пути.

Тебе, Настя, помогает

Мудрость и добро нести.

Будь любима и счастлива,

Весела, добра, нежна.

С днем святой Анастасии

Поздравляю я тебя!

***

Именины Анастасии 2020 maximum.fm

С Днем святой Анастасии

Поздравляю тебя, Настя!

Пусть святая своей силой

Тебя спасает от напастей.

Удача чтоб была с тобою,

И радость в доме чтоб жила.

Одарит легкою судьбою

Тебя заступница твоя!

***

Открытки с Днем ангела Анастасии maximum.fm

Вітаю з Днем святої Анастасії. Бажаю щирості, ніжності, надії, кохання, благополуччя, духовності та краси! Нехай твоє життя буде радісним, посмішка – світлою, віра – міцною, душа – щасливою!

***

Желаю в День ангела Анастасии большой любви и крепкой веры, светлых надежд и доброты души, искренних чувств и понимания с близкими, мудрых решений и благих поступков, светлых чудес и рвения сердца к верным целям.

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Анимационные картинки ко Дню ангела Анастасии otkritkiok.ru

С днем именин, с днем ангела, Настасья,

Пускай Господь твой дом оберегает,

Пусть стелется ковром дорога счастья,

Пусть свет и радость сердце наполняют.

Ждет впереди лишь лучшее пускай,

Судьба пусть будет мягче и добрее,

Пускай достаток льется через край,

В любой мороз пускай любовь согреет.

Картинки ко Дню ангела Анастасии

С Днем ангела Анастасии: картинки и смс maximum.fm

Поздравления с Днем ангела Анастасии otkritkiok.ru

Гифка с Днем ангела Анастасии otkritkiok.ru

Анимационные поздравления с Днем ангела Анастасии otkritkiok.ru

Прикольные поздравления с именинами Анастасии otkritkiok.ru

Именины Анастасии: видео с поздравлениями

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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.