С Днем ангела Александра: поздравления в стихах и прозе, смс, открытки и видео
Православная церковь 26 мая чествует память святого христианского мученика Александра Римского, пострадавшего за веру в начале IV века.
В этот день все, кто носит имя Александр, отмечают свои именины. Ко Дню ангела Александра OBOZREVATEL подготовил лучшие поздравления в стихах и прозе, смс, открытки и видео.
Смс ко Дню ангела Александра: стихи и проза
Александр, принимай поздравления!
Мы желаем удачи тебе
И успехов больших и везения,
И счастливых моментов в судьбе,
Как фрегат, по волнам вдохновения
Ты вперед к достиженьям лети,
Сил тебе пожелаем, терпения,
Чтоб свой остров сокровищ найти!
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
В Олександра іменини!
Бажаю тобі тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
У житті кохати когось лише одного!
***
От всей души и чистого сердца поздравляю тебя, дорогой Сашенька! Пускай твой путь приведет тебя к успеху и благополучию, пусть каждая дорога в жизни будет усыпана удачей и везением, искренне желаю быть счастливым человеком и крепко любимым мужчиной.
***
Дорогий і милий Олександре, щиро вітаю тебе з іменинами. Хочу побажати, щоб фортуна завжди посміхалася, щоб кожна заповітна мрія збувалася, щоб інтуїція твоя ніколи не помилялася, щоб жити тобі було завжди красиво й легко.
Именины Александра: открытки
День ангела Александра: видео к празднику
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По материалам: pozdravok.ru.