С Днем ангела Александра: поздравления в стихах и прозе, смс, открытки и видео

Православная церковь 26 мая чествует память святого христианского мученика Александра Римского, пострадавшего за веру в начале IV века.

В этот день все, кто носит имя Александр, отмечают свои именины. Ко Дню ангела Александра OBOZREVATEL подготовил лучшие поздравления в стихах и прозе, смс, открытки и видео.

С Днем ангела Александра osoblyva.com

Смс ко Дню ангела Александра: стихи и проза

Александр, принимай поздравления!

Мы желаем удачи тебе

И успехов больших и везения,

И счастливых моментов в судьбе,

Как фрегат, по волнам вдохновения

Ты вперед к достиженьям лети,

Сил тебе пожелаем, терпения,

Чтоб свой остров сокровищ найти!

***

День ангела Александра 2020 otkritkiok.ru

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

В Олександра іменини!

Бажаю тобі тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

У житті кохати когось лише одного!

***

Поздравления с Днем ангела Александра facedobra.com

От всей души и чистого сердца поздравляю тебя, дорогой Сашенька! Пускай твой путь приведет тебя к успеху и благополучию, пусть каждая дорога в жизни будет усыпана удачей и везением, искренне желаю быть счастливым человеком и крепко любимым мужчиной.

***

Дорогий і милий Олександре, щиро вітаю тебе з іменинами. Хочу побажати, щоб фортуна завжди посміхалася, щоб кожна заповітна мрія збувалася, щоб інтуїція твоя ніколи не помилялася, щоб жити тобі було завжди красиво й легко.

Именины Александра: открытки

Именины Александра facedobra.com

Пожелания с Днем ангела Александра otkritkiok.ru

Открытки ко Дню ангела Александра pozdravok.ru

Гифка с Днем ангела Александра otkritkiok.ru

СМС с именинами Александра otkritkiok.ru

Анимационные поздравления с Днем ангела Александра pozdravok.ru

Прикольные поздравления с именинами Александра otkritkiok.ru

День ангела Александра: видео к празднику

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По материалам: pozdravok.ru.

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