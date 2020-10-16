С Днем анестезиолога 2020: лучшие поздравления и открытки

Всемирный день анестезиолога, или Всемирный день анестезии, отмечается каждый год 16 октября.

Так, в этот день в 1846 году в США была проведена первая в мире операция под эфирным наркозом. К празднику OBOZREVATEL предлагает узнать историю анестезии, а также публикует поздравления с праздником.

История анестезии

16 октября 1846 года дантист из США Уильям Мортон провел первую операцию под эфирным наркозом в Массачусетском общем госпитале, клинической базе Гарвардской медицинской школы. Это событие стало одним из самых значимых событий в истории медицины, избавив пациентов от боли при операциях.

Всемирная федерация анестезиологических союзов (англ. WFSA) подчеркивает, что в 70 странах мира количество анестезиологов меньше 5 на 100 тысяч населения. В целом по миру в настоящее время требуются более 136 тысяч врачей-анестезиологов.

С Днем анестезиолога: смс, стихи и проза

Пацієнтам даруєш ти

Почуття ейфорії.

Діє, як еліксир

Твоя анестезія.

Зі святом хочу привітати,

Милий наш доктор, тебе.

Щоб наркоз давав ти чітко,

Докладно, як для себе.

Нехай здоров’я буде міцним,

Радує тебе нехай життя,

Будь веселим оптимістом,

Не хандри, завжди тримайся.

***

Анестезия вам не шутки.

Ведь без нее и на минутку

Сегодня докторам нельзя.

Я поздравляю вас, друзья!

Желаю точности в работе,

Чтоб были вы всегда в почете,

Лишь позитивного вокруг

И выдающихся заслуг!

***

Вдячності від людей,

Підйому сил, успіху.

Хай буде більше часу

Для відпочинку і сміху.

У Всесвітній день анестезії

Вас вітаємо від душі,

Тих,хто рятує нас від болю.

Ви ангели в земній плоті.

***

Каждый анестезиолог

Знает – труд его не прост.

Операцию без боли

Обеспечит лишь наркоз.

Рассчитает точно дозу,

Усыпит и проследит,

Чтобы все прошло отлично.

Никому не навредит.

Мы сегодня поздравляем

Уникальнейших врачей,

Им желаем лишь успеха,

Долгих и счастливых дней!

***

З Всесвітнім днем анестезіолога! Бажаю бути вірним щитом від болю для пацієнтів і найдорожчою людиною для своєї родини. Удачі в роботі і тільки позитивних результатів, достатку в кишені, посмішки на обличчі, радості й щастя в кожному дні!

***

Поздравляю людей очень важной профессии, анестезиологов всей страны. Хочу пожелать успеха в вашей сложной, практически ювелирной работе. Желаю всегда точных расчетов наркоза, чтобы ваши пациенты с улыбкой выходили из волшебного сна, который вы дарите им во время операций. Желаю здоровья и сил вам, вашим близким и любимым людям и вашим пациентам. С днем анестезиолога!

***

Сьогодні день анестезіолога! Мої вітання з нагоди професійного свята! Бажаю величезних успіхів у роботі та особистому житті, щоденної удачі, міцного здоров'я, і щоб життя було без болю і розладів!

***

Поздравляю с Днем анестезиолога! Желаю сил, удачи и крепкого здоровья. Знаю, что пациенты, доверяя тебе свои жизни, получают самого лучшего анестезиолога в мире. Пускай все идет наилучшим образом для тебя. Пускай рядом будет верная подруга и надежные друзья!

Открытки и картинки ко Дню анестезиолога

Видео с поздравлениями

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По материалам: pozdravok.ru, vitannya.in.ua.