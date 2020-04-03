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3 апреля • обновлено в 07:17
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С Благовещением! Красивые поздравления, открытки и видео

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7 апреля православные верующие отмечают большой христианский праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы.

Благовещение входит в число двунадесятых праздников: его дата не меняется из года в год. К празднику OBOZREVATEL публикует красивые открытки, видео и поздравления в стихах и прозе.

Благовещение 2020: красивые поздравления с праздником

Благовещение 2020: красивые поздравления с праздником

listivki.olkol.com

Благовещение 2020: поздравления в стихах и прозе

Свято Благовіщення прийшло до нас,

Вас вітаю, друзі, у весняний час!

Блага вість прийшла в цей знаменний день,

А за ним настане згодом Великдень.

Сповістив Архангел, що вона "жона",

Богом обрана Марія Пресвята,

І вона почула із священних вуст,

Що народить сина і назве Ісус.

Добра звістка й радість для усіх людей –

Звільнення від смерті в цей знаменний день!

Хай живе у серці радість і добро,

Віра в Бога проростає, як святе зерно!

***

Благовещение 2020: красивые поздравления с праздником

Благовещение 2020: красивые поздравления с праздником

otkritkiok.ru

Радісних звісток,

Миру й добра

В свято чудове

Зичу вам я.

Міцного здоров'я,

Сонця й весни,

Любові, надії,

Віри й краси.

***

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры! Желаю, чтобы в жизни были только благие вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только верная любовь.

***

Благовещение 2020: красивые поздравления с праздником

Благовещение 2020: красивые поздравления с праздником

listivki.olkol.com

З Благовіщенням вас

Я сьогодні вітаю.

І поставити свічку

За Ісуса благаю.

Хай горить і не гасне,

Хай молитва звучить.

І від зла і образи

Хай Господь захистить.

***

Благовещение 2020: красивые поздравления с праздником

Благовещение 2020: красивые поздравления с праздником

otkritkiok.ru

Поздравляю с большим христианским праздником – Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть все в жизни приносит душевное удовлетворение, спокойствие, мир и гармонию. Пусть дом полнится уютом и достатком. Пусть чистыми будут помыслы и действия. Счастья вам, благих вестей, добра и любви. Пусть ваша вера будет крепка и непоколебима!

Открытки в Благовещение

Благовещение 2020: красивые открытки

Благовещение 2020: красивые открытки

listivki.olkol.com

Благовещение 2020: красивые открытки

Благовещение 2020: красивые открытки

listivki.olkol.com

Благовещение 2020: красивые поздравления

Благовещение 2020: красивые поздравления

otkritkiok.ru

Благовещение 2020: красивые открытки

Благовещение 2020: красивые открытки

listivki.olkol.com

Благовещение 2020: красивые поздравления с праздником

Благовещение 2020: красивые поздравления с праздником

otkritkiok.ru

Благовещение 2020: красивые открытки

Благовещение 2020: красивые открытки

otkritkiok.ru

Благовещение 2020: красивые поздравления с праздником

Благовещение 2020: красивые поздравления с праздником

listivki.olkol.com

Благовещение 2020: красивые открытки

Благовещение 2020: красивые открытки

listivki.olkol.com

Благовещение 2020: красивые открытки

Благовещение 2020: красивые открытки

otkritkiok.ru

Благовещение 2020: красивые открытки

Благовещение 2020: красивые открытки

otkritkiok.ru

Благовещение 2020: красивые открытки

Благовещение 2020: красивые открытки

otkritkiok.ru

Благовещение 2020: красивые поздравления с праздником

Благовещение 2020: красивые поздравления с праздником

listivki.olkol.com

Благовещение 2020: красивые открытки

Благовещение 2020: красивые открытки

otkritkiok.ru

Благовещение 2020: красивые открытки

Благовещение 2020: красивые открытки

listivki.olkol.com

Благовещение 2020: красивые открытки

Благовещение 2020: красивые открытки

listivki.olkol.com

Благовещение 2020: красивые открытки

Благовещение 2020: красивые открытки

listivki.olkol.com

Благовещение 2020: видео с поздравлениями

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что строго нельзя делать и как отмечать Благовещение 2020.

По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
церковь религия праздник
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