С 1 Мая: красивые поздравления, открытки и видео в День труда

1 мая в мире отмечается Международный день труда. В Украине этот праздник отмечают на государственном уровне.
Так, 1 Мая в нашей стране является выходным днем; это праздник труда и весны. OBOZREVATEL специально для своих читателей подготовил к 1 Мая лучшие поздравления в стихах и прозе, открытки и видео.
День труда 2020: поздравления с 1 Мая
freepik.com
Поздравления в День труда в стихах и прозе
Поздоровляю з 1 Травня
З святом розквіту весни.
Всього доброго бажаю,
Цвіту, щастя і краси.
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С 1 Мая: картинки и смс
otkritkiok.ru
С Первомаем поздравляю!
Солнца яркого желаю,
Теплых дней, добра, любви,
Сбудутся пускай мечты.
Пусть праздник радость принесет,
И счастье в каждый дом войдет.
Здоровья крепкого, удачи,
И сил побольше всем в придачу!
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С Днем труда 2020
page.if.ua
Щиро вітаємо всіх з молодим і дзвінким травнем, святом весни, єднання й миру: на планеті й у душі! Незліченних прибічників вашим починанням, безмежного піднесення у здійсненні задуманого! Радісної праці як святині у людині, всесильної любові до життя!
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Открытки на 1 Мая
pozdravok.ru
Поздравляем с первым майским днем, с праздником вдохновенного и созидательного труда! Пусть любое дело, за которое Вы беретесь, доставляет Вам удовольствие и радует своими результатами, желаем Вам успеха, везения и дружеской поддержки окружающих в любом начинании.
День труда 2020: открытки с поздравлениями к 1 Мая
Гифка к 1 Мая
kartinki-life.ru
Открытки с Днем труда
pozdravok.ru
Поздравления с 1 Мая
page.if.ua
Первое мая: картинки
page.if.ua
Счастливого Дня труда
Pixabay
Анимационные поздравления с 1 Мая
otkritkiok.ru
Прикольные поздравления с 1 Мая
Pixabay
СМС к 1 Мая
Pixabay
Пожелания с Днем труда
Pixabay
День труда: красивые открытки на 1 Мая
otkritkiok.ru
Оригинальные поздравления на 1 Мая
otkritkiok.ru
Картинки с Днем труда
otkritkiok.ru
Как красиво поздравить с 1 Мая
otkritkiok.ru
Видео с поздравлениями на Первое мая
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Украина отмечает 1 Мая.
По материалам: freepik.com, pozdravok.ru, apostrophe.ua.
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