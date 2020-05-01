С 1 Мая: красивые поздравления, открытки и видео в День труда

1 мая в мире отмечается Международный день труда. В Украине этот праздник отмечают на государственном уровне.

Так, 1 Мая в нашей стране является выходным днем; это праздник труда и весны. OBOZREVATEL специально для своих читателей подготовил к 1 Мая лучшие поздравления в стихах и прозе, открытки и видео.

День труда 2020: поздравления с 1 Мая freepik.com

Поздравления в День труда в стихах и прозе

Поздоровляю з 1 Травня

З святом розквіту весни.

Всього доброго бажаю,

Цвіту, щастя і краси.

***

С 1 Мая: картинки и смс otkritkiok.ru

С Первомаем поздравляю!

Солнца яркого желаю,

Теплых дней, добра, любви,

Сбудутся пускай мечты.

Пусть праздник радость принесет,

И счастье в каждый дом войдет.

Здоровья крепкого, удачи,

И сил побольше всем в придачу!

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С Днем труда 2020 page.if.ua

Щиро вітаємо всіх з молодим і дзвінким травнем, святом весни, єднання й миру: на планеті й у душі! Незліченних прибічників вашим починанням, безмежного піднесення у здійсненні задуманого! Радісної праці як святині у людині, всесильної любові до життя!

***

Открытки на 1 Мая pozdravok.ru

Поздравляем с первым майским днем, с праздником вдохновенного и созидательного труда! Пусть любое дело, за которое Вы беретесь, доставляет Вам удовольствие и радует своими результатами, желаем Вам успеха, везения и дружеской поддержки окружающих в любом начинании.

День труда 2020: открытки с поздравлениями к 1 Мая

Гифка к 1 Мая kartinki-life.ru

Открытки с Днем труда pozdravok.ru

Поздравления с 1 Мая page.if.ua

Первое мая: картинки page.if.ua

Счастливого Дня труда Pixabay

Анимационные поздравления с 1 Мая otkritkiok.ru

Прикольные поздравления с 1 Мая Pixabay

СМС к 1 Мая Pixabay

Пожелания с Днем труда Pixabay

День труда: красивые открытки на 1 Мая otkritkiok.ru

Оригинальные поздравления на 1 Мая otkritkiok.ru

Картинки с Днем труда otkritkiok.ru

Как красиво поздравить с 1 Мая otkritkiok.ru

Видео с поздравлениями на Первое мая

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Украина отмечает 1 Мая.

По материалам: freepik.com, pozdravok.ru, apostrophe.ua.

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