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31 марта • обновлено в 04:53
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С 1 апреля: смешные картинки и оригинальные поздравления в День смеха

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1 апреля во всем мире отмечается День смеха, который еще известен как День дурака. Для поднятия настроения необязательно устраивать розыгрыши – можно просто поздравить друг друга, ведь поздравления с теплыми словами всегда будут кстати.

Как поздравить с Днем смеха своих близких, друзей и коллег на работе, – смотрите далее в материале OBOZREVATEL.

День смеха: смешные открытки с 1 апреля

День смеха: смешные открытки с 1 апреля

listivki.olkol.com

Оригинальные поздравления с 1 апреля

Десь колись на перше Квітня

Почалась брехня всесвітня.

Щоб всі люди не журились

Й веселішими робились.

І, якщо, сьогодні вдасться

Обвести когось навкруг пальця

День пройшов твій не дарма.

***

День смеха: смешные открытки с 1 апреля

День смеха: смешные открытки с 1 апреля

gifer.com

С Днем смеха поздравляю,

Желаю не грустить,

Минутой смеха каждому

Желаю жизнь продлить.

Пусть звучат сегодня

Шутки, анекдоты,

Желаю вам смеяться

До слез и до икоты.

***

День смеха: смешные открытки с 1 апреля

День смеха: смешные открытки с 1 апреля

otkritkiok.ru

Перше квітня в Україні

Відзначають свято сміху.

Hу, потіха! От потіха!

Наче цілий білий світ

З'їв смішинки на обід!

***

День смеха: смешные открытки с 1 апреля

День смеха: смешные открытки с 1 апреля

listivki.olkol.com

В цей день потрібно жартувати,

І людей усіх вітати!

Адже сенс у цьому є,

Хто жартує – той живе!

І тому я всіх вітаю,

Посміхатись заставляю.

Зичу Вам я грошей міх,

В цей день жартів і потіх.

***

День смеха: смешные открытки с 1 апреля

День смеха: смешные открытки с 1 апреля

listivki.olkol.com

Вранці не снідаю – думаю про тебе!

Вдень не обідаю – думаю про тебе!

Увечері не вечеряю – думаю про тебе!

Вночі не сплю – їсти хочу!

***

Зранку сонечко засяє

Нам про свято нагадає

1 квітня відзначаєм

Наших друзів з ним вітаєм

Розіграєм їх на втіху

Хай живіт тріщить від сміху!

***

День смеха: смешные открытки с 1 апреля

День смеха: смешные открытки с 1 апреля

otkritkiok.ru

Дякую, що прочитали це SMS-повідомлення! З вашого рахунку знято 100 грн.

***

Вітаю з 1 квітня! У мене є для тебе найцінніший подарунок – це мішок щастя і кошик гарного настрою. Можеш не економити, мого подарунка вистачить до наступного Дня сміху.

***

День смеха: смешные открытки с 1 апреля

День смеха: смешные открытки с 1 апреля

otkritkiok.ru

З першим квітнем, любі друзі! З днем всіх дурнів – вашим професійним святом! Бажаю, щоб на роботі ви весь день плідно працювали без перерви ... над тим, як розіграти один одного. Нехай у вас в цей день заболить живіт, щоб ви з ранку до вечора плакали – і все це від сміху!

***

С 1 апреля

С 1 апреля

24tv.ua

С Днем смеха. Желаю не тупить, не унывать, не быть скрягой и занудой. Пусть смех присутствует в каждом твоем дне, в каждом мгновении, пусть он продлевает жизнь лет до двухсот. Я желаю тебе сегодня, завтра и всегда жить круто, ярко, энергично, весело, с изюминкой, смешинкой и изыском!

День смеха 2020: смешные картинки с поздравлениями

День смеха: смешные открытки с 1 апреля

День смеха: смешные открытки с 1 апреля

listivki.olkol.com

День смеха: смешные открытки с 1 апреля

День смеха: смешные открытки с 1 апреля

otkritkiok.ru

День смеха: смешные открытки с 1 апреля

День смеха: смешные открытки с 1 апреля

otkritkiok.ru

День смеха: смешные открытки с 1 апреля

День смеха: смешные открытки с 1 апреля

listivki.olkol.com

День смеха: смешные открытки с 1 апреля

День смеха: смешные открытки с 1 апреля

listivki.olkol.com

День смеха: смешные открытки с 1 апреля

День смеха: смешные открытки с 1 апреля

listivki.olkol.com

День смеха: смешные открытки с 1 апреля

День смеха: смешные открытки с 1 апреля

otkritkiok.ru

День смеха: смешные открытки с 1 апреля

День смеха: смешные открытки с 1 апреля

otkritkiok.ru

День смеха: смешные открытки с 1 апреля

День смеха: смешные открытки с 1 апреля

otkritkiok.ru

День смеха: смешные открытки с 1 апреля

День смеха: смешные открытки с 1 апреля

otkritkiok.ru

День дурака 1 апреля: видео

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, откуда пошла традиция разыгрывать в День смеха 1 апреля.

По материалам: "Радіо МАКСИМУМ", pozdravok.ru, 24 канал.

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Автор
Алина Мельник
Темы
Праздники 1 апреля
Место
Украина
Теги
традиции розыгрыш праздник прикол
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