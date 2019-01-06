''Постный голубец не сделает нас добрее'': религиовед о мифах и переносе Рождества

В воскресенье, 6 января, миллионы православных украинцев будут отмечать Святвечер, а 7-го числа — Рождество Христово. В этот день принято прощать своих друзей и родственников, колядовать, а также садиться за семейный стол и есть кутью. При этом нежелательно грешить, одеваться в темную одежду, а также ругаться.

Об особенностях праздника, возможном переносе Рождества на 25 декабря и главном духе християнства OBOZREVATEL поговорил с религиоведом Людмилой Филипович.

Почему мы празднуем Рождество 7 января, а не 25 декабря?

Мы не перешли на Григорианский календарь, мы все еще живем по Юлианскому, более древнему, когда не учли астрономические смещения. В свое время в Средневековье посчитали, что каждый год прибавлялись секунды, в итоге отстали на 13 дней. Вначале это была астрологическая проблема, которая затем стала уже идеологической.

А если ли смысл переходить на 25 декабря? Сейчас тему активно поднимают в обществе на фоне создания Православной церкви Украины.

Ситуация сложная. Хорошо было бы праздновать это в один день. Не может же Иисус Христос рождаться дважды, мы понимаем это. С другой стороны, я когда-то общалась со священником из Канады, так они сознательно не переходили на 25 декабря, таким образом они сохраняют собственную идентификацию.

Чтобы все четко знали, что украинцы в Канаде празднуют с 6 на 7 января. Это зависит от сознания нации — она хочет быть частью глобальных правил, или выделяться. Пока мы хотим быть особыми. В конечном итоге до этого дойдет. Но это не божественные предписания, нам же Господь не устанавливал праздновать Рождество 25 декабря и 7 января.

Возможно, есть смысл расставить какие-то акценты в канун Рождества. На что стоит обратить внимание?

Сейчас актуален вопрос самоопределения украинцев как независимой нации. Для этого нужно себя отличать от всего остального: мы и другие. А когда перейдем уже на новый уровень и для нас проблема будет не очень актуальной, то можем перейти на 25 декабря.

Если отойти от даты, какие бы вы выделили основные мирские традиции на Рождество?

Давайте вспомним дохристианский период. Праздновали наши пращуры 24 и 25 декабря как праздник рождения Солнца. В это время дни короткие, а ночи длинные. Поэтому считалось, что тогда рождаются божества. И в Римской империи праздновали Рождество, но только не Иисуса Христа, а своих божеств.

Чтобы я здесь подчеркнула? Первое — понять, что летоисчисление идет от Рождества Христового. Именно от того момента, когда он явился на свет. Давайте вернем празднику духовный смысл и станем настоящими християнами. Вспомним, что Господь установил не только отсчет времени, но и новую эру в отношениях между людьми: чтобы мы любили друг друга, были добрыми, гостеприимными. Перестали бороться и убивать. Вот этот глубокий смысл вернуть бы нашему празднику.

А не то, что мы садимся за стол, наедаемся 12-ю блюдами и считаем, что это делает нас християнами. От того, что съедите постный голубец или грибочки, вы добрее не станете. Поэтому важно не подменять понятия, а относиться к этому дню с особым пониманием...

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Вы имеете ввиду, что внимание нужно обращать именно на духовную составляющую?

Да, необходимы изменения в нашем разуме. Нам нужно поменять свой менталитет. Сейчас чаша на стороне весов украинцев и у нас есть реальная возможность что-то изменить в своих головах и в своей стране. Все колеблется между материальными и духовными ценностями. Быть богатым сейчас проще, чем быть духовным. Потому что работать над собой нужно каждый день.

Рождество же — тот праздник, который дает нам возможность задуматься над духовными вопросами, а не над сервировкой праздничного стола.