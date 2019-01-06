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Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
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''Постный голубец не сделает нас добрее'': религиовед о мифах и переносе Рождества

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В воскресенье, 6 января, миллионы православных украинцев будут отмечать Святвечер, а 7-го числа Рождество Христово. В этот день принято прощать своих друзей и родственников, колядовать, а также садиться за семейный стол и есть кутью. При этом нежелательно грешить, одеваться в темную одежду, а также ругаться.

Об особенностях праздника, возможном переносе Рождества на 25 декабря и главном духе християнства OBOZREVATEL поговорил с религиоведом Людмилой Филипович.

Почему мы празднуем Рождество 7 января, а не 25 декабря?

Мы не перешли на Григорианский календарь, мы все еще живем по Юлианскому, более древнему, когда не учли астрономические смещения. В свое время в Средневековье посчитали, что каждый год прибавлялись секунды, в итоге отстали на 13 дней. Вначале это была астрологическая проблема, которая затем стала уже идеологической.

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А если ли смысл переходить на 25 декабря? Сейчас тему активно поднимают в обществе на фоне создания Православной церкви Украины.

Ситуация сложная. Хорошо было бы праздновать это в один день. Не может же Иисус Христос рождаться дважды, мы понимаем это. С другой стороны, я когда-то общалась со священником из Канады, так они сознательно не переходили на 25 декабря, таким образом они сохраняют собственную идентификацию.

''Постный голубец не сделает нас добрее'': религиовед о мифах и переносе Рождества

Чтобы все четко знали, что украинцы в Канаде празднуют с 6 на 7 января. Это зависит от сознания нации — она хочет быть частью глобальных правил, или выделяться. Пока мы хотим быть особыми. В конечном итоге до этого дойдет. Но это не божественные предписания, нам же Господь не устанавливал праздновать Рождество 25 декабря и 7 января.

Возможно, есть смысл расставить какие-то акценты в канун Рождества. На что стоит обратить внимание?

Сейчас актуален вопрос самоопределения украинцев как независимой нации. Для этого нужно себя отличать от всего остального: мы и другие. А когда перейдем уже на новый уровень и для нас проблема будет не очень актуальной, то можем перейти на 25 декабря.

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Если отойти от даты, какие бы вы выделили основные мирские традиции на Рождество?

Давайте вспомним дохристианский период. Праздновали наши пращуры 24 и 25 декабря как праздник рождения Солнца. В это время дни короткие, а ночи длинные. Поэтому считалось, что тогда рождаются божества. И в Римской империи праздновали Рождество, но только не Иисуса Христа, а своих божеств.

''Постный голубец не сделает нас добрее'': религиовед о мифах и переносе Рождества

Чтобы я здесь подчеркнула? Первое — понять, что летоисчисление идет от Рождества Христового. Именно от того момента, когда он явился на свет. Давайте вернем празднику духовный смысл и станем настоящими християнами. Вспомним, что Господь установил не только отсчет времени, но и новую эру в отношениях между людьми: чтобы мы любили друг друга, были добрыми, гостеприимными. Перестали бороться и убивать. Вот этот глубокий смысл вернуть бы нашему празднику.

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А не то, что мы садимся за стол, наедаемся 12-ю блюдами и считаем, что это делает нас християнами. От того, что съедите постный голубец или грибочки, вы добрее не станете. Поэтому важно не подменять понятия, а относиться к этому дню с особым пониманием...

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Вы имеете ввиду, что внимание нужно обращать именно на духовную составляющую?

Да, необходимы изменения в нашем разуме. Нам нужно поменять свой менталитет. Сейчас чаша на стороне весов украинцев и у нас есть реальная возможность что-то изменить в своих головах и в своей стране. Все колеблется между материальными и духовными ценностями. Быть богатым сейчас проще, чем быть духовным. Потому что работать над собой нужно каждый день.

Рождество же — тот праздник, который дает нам возможность задуматься над духовными вопросами, а не над сервировкой праздничного стола.

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Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Тема
Рождество
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