Рождество Пресвятой Богородицы: лучшие поздравления и открытки

На великий праздник Рождество Пресвятой Богородицы, который отмечается 21 сентября, нужно уделить особое внимание близким и родным.

В этот день принято не только ходить в церковь и молиться, но и садиться за праздничный стол, а также общаться. По этому случаю OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с лучшими поздравлениями и открытками.

Рождество Пресвятой Богородицы – поздравление в стихах

Пресвятая Богородица theodorosart

Осенний день пускай теплом наполнится,

Ведь Дева чистая, святая родилась,

Святой Марии нынче в церкви мы помолимся,

От всей души хочу поздравить вас.

Пусть дивным светом озаряется дорога,

Добрей и чище быть, прощать учитесь,

Живите счастливо, хранимы будьте Богом,

И день за днем лишь только к лучшему стремитесь.

* * *

На землю к нам Святая Богородица спустилась,

Пусть с ней заходит чудо в каждый дом,

День будет ясным, ведь святая возродилась,

Наполнит мир она прощением и теплом.

И станет нынче мир добрей и лучше,

И пусть останется таким он много лет,

Пускай горит свеча, очистим души,

Пусть Богородица укроет вас от бед.

* * *

Под шепот золотой листвы

И благовеста звон напевный,

Спешу поздравить от души,

Вас с Рождеством Пречистой Девы!

Восславьте тот чудесный миг,

Когда Она явилась миру

И чудотворный светлый лик,

Что дарит нам тепло и силу!

Пускай Владычица вам путь

Укажет в жизни самый верный,

Где навсегда исчезнет грусть,

Не будет горя, зла и скверны!

Живите с верою в добро,

Под Богородицы опекой,

Чтоб солнце радости взошло,

Наполнив дом теплом и смехом!

Рождество Пресвятой Богородицы – поздравление в прозе

От всего сердце поздравляю с этим прекрасным святым праздником! Желаю спокойствия на душе, семейной гармонии, крепкой любви и добрых намерений! Пусть Пресвятая Богородица бережет вас и близких!

* * *

Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы. Желаю впускать в своё сердце только светлые чувства, желаю беречь и себя, и семью. Пусть Пресвятая Богородица уберегает тебя от зависти и предательства, пусть в жизни твоей будет счастье и радость. Желаю доброго здоровья и щедрой любви.

* * *

Спешу тебя поздравить с Рождеством Богородицы и пожелать добра, любви, удачи и безграничного счастья! Пускай этот светлый праздник принесет много положительных эмоций и искренних улыбок! Желаю тебе жить в гармонии с собой и наслаждаться жизнью!

Рождество Пресвятой Богородицы – открытки

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