Рождество Пресвятой Богородицы: лучшие поздравления и открытки

На великий праздник Рождество Пресвятой Богородицы, который отмечается 21 сентября, нужно уделить особое внимание близким и родным.
В этот день принято не только ходить в церковь и молиться, но и садиться за праздничный стол, а также общаться. По этому случаю OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с лучшими поздравлениями и открытками.
Рождество Пресвятой Богородицы – поздравление в стихах
Пресвятая Богородица
theodorosart
Осенний день пускай теплом наполнится,
Ведь Дева чистая, святая родилась,
Святой Марии нынче в церкви мы помолимся,
От всей души хочу поздравить вас.
Пусть дивным светом озаряется дорога,
Добрей и чище быть, прощать учитесь,
Живите счастливо, хранимы будьте Богом,
И день за днем лишь только к лучшему стремитесь.
* * *
На землю к нам Святая Богородица спустилась,
Пусть с ней заходит чудо в каждый дом,
День будет ясным, ведь святая возродилась,
Наполнит мир она прощением и теплом.
И станет нынче мир добрей и лучше,
И пусть останется таким он много лет,
Пускай горит свеча, очистим души,
Пусть Богородица укроет вас от бед.
* * *
Под шепот золотой листвы
И благовеста звон напевный,
Спешу поздравить от души,
Вас с Рождеством Пречистой Девы!
Восславьте тот чудесный миг,
Когда Она явилась миру
И чудотворный светлый лик,
Что дарит нам тепло и силу!
Пускай Владычица вам путь
Укажет в жизни самый верный,
Где навсегда исчезнет грусть,
Не будет горя, зла и скверны!
Живите с верою в добро,
Под Богородицы опекой,
Чтоб солнце радости взошло,
Наполнив дом теплом и смехом!
Рождество Пресвятой Богородицы – поздравление в прозе
От всего сердце поздравляю с этим прекрасным святым праздником! Желаю спокойствия на душе, семейной гармонии, крепкой любви и добрых намерений! Пусть Пресвятая Богородица бережет вас и близких!
* * *
Поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы. Желаю впускать в своё сердце только светлые чувства, желаю беречь и себя, и семью. Пусть Пресвятая Богородица уберегает тебя от зависти и предательства, пусть в жизни твоей будет счастье и радость. Желаю доброго здоровья и щедрой любви.
* * *
Спешу тебя поздравить с Рождеством Богородицы и пожелать добра, любви, удачи и безграничного счастья! Пускай этот светлый праздник принесет много положительных эмоций и искренних улыбок! Желаю тебе жить в гармонии с собой и наслаждаться жизнью!
Рождество Пресвятой Богородицы – открытки
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