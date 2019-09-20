Рождество Пресвятой Богородицы: чьи молитвы имеют наибольшую силу в этот день

В субботу, 21 сентября, православные христиане будут отмечать один из двунадесятых праздников – Рождество Пресвятой Богородицы. Этот день имеет еще одно название – Вторая Пречистая, и именно с него начинается новый церковный год. По народным верованиям, на праздник можно просить у Богородицы о самом сокровенном и она обязательно поможет.

Накануне Второй Пречистой OBOZREVATEL подготовил информацию об истории, традициях и приметах этого дня.

Рождество Пресвятой Богородицы: история праздника

Согласно преданию, Дева Мария родилась в семье Якима и Анны. Ее родители долгое время не могли иметь детей. Будучи уже пожилыми, они не переставали искренне молиться и просить у Бога, чтобы он послал им ребенка. И чудо действительно произошло, у пары родилась дочь.

Счастливые и благодарные родители дали обет посвятить своего ребенка Богу, потому отдали Марию в Иерусалимский храм, где она служила до своего совершеннолетия.

С праздника Второй Пречистой начинается новый церковный год kyiv-pravosl.info

Традиции на Рождество Пресвятой Богородицы

В храмах 21 сентября традиционно проводят праздничные богослужения. В этот день они так же полны радости, как на праздники Рождества Христова и Воскресения.

Семейным парам, которые мечтают стать родителями, в этот день стоит идти в церковь и молиться Божьей матери.

На праздник женщины пытаются обратиться в молитве к Богородице с просьбой мира, счастья в семье и здоровья для детей. Считается, что на Вторую Пречистую женские просьбы полны особой силы.

Также очень важен это праздник для тех женщин, которые в силу различных обстоятельств не могут иметь детей. В народе верили, что молитвы бездетных матерей на праздник будут услышаны, а их заветные желания о материнстве обязательно сбудутся.

Приметы на Вторую Пречистую

Пословица говорит: "Пришла Вторая Пречистая – унесла комара нечистая". К этому празднику традиционно меняется погода, дни становятся холодными, облачными и дождевыми.

В народе на Рождество Пресвятой Богородицы заготавливали калину, а пасечники окончательно утепляли на зиму ульи. К празднику пытались собрать урожай картофеля и засеять поле рожью.

Наблюдая за погодой 21 сентября можно понять, как она будет меняться в течение осени:

Если день выдался ясным, то такая погода сохранится и до конца октября;

Если утром туман – пойдут дожди;

Если туман рассеется неожиданно быстро – погода будет переменчивой;

Если утром пошел дождь, то будет лить он еще 40 дней, а зима выдастся холодной;

Если яркое солнце утром быстро высушивает росу на траве – не стоит ждать много снега зимой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2019 православные христиане будут отмечать немало важных церковных праздников.

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