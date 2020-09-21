Рождество Пресвятой Богородицы 2020: молитва, традиции, что строго нельзя делать в праздник

В понедельник, 21 сентября, православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. В этот день церковь вспоминает рождение Божьей Матери Девы Марии в семье праведных Иоакима и Анны.

О том, как отмечается праздник, как стоит молиться и что нельзя делать в этот день, читайте далее в материал OBOZREVATEL.

Рождество Пресвятой Богородицы: история

В Новом Завете это событие не описано, однако о рождении Богородицы рассказано в "Протоевангелии Иакова". У праведных Анны и Иоакима долго не было детей. Однажды Иоаким принес в храм жертву Богу, но первосвященник ему отказал, так как он "не создал потомства Израилю". Тогда Иоаким в скорби удалился в пустыню для молитвы, а его супруга в одиночестве молилась дома.

В это время им обоим было видение ангела, возвестившего, что Господь внял молитвам и что им будет дарована благословленная дочь, которая будет выше всех других земных дочерей и которую надо назвать Мария.

После этого Анна родила. Супруги дали обет посвятить ребенка Богу и отдать его в Иерусалимский храм для служения до совершеннолетия.

Рождество Пресвятой Богородицы, икона XVI-XVII веков Фото: Wikipedia

Традиции праздника

Наши предки с большим почтением относились к празднику. Так, было принято надевать лучшую одежду, накрывать богатый стол, водить хороводы и приносить подношения.

Существовал также обряд сжигания старой обуви. В праздник по традиции омывали детей, чтобы дух их был сильным, а тело – здоровым.

Женщины делали свечи с бумажными цветами, на "лепестках" которых записывали желания о семейном благополучии, а затем ставили их в церкви и ждали, когда сгорит первый лепесток.

В Рождество Пресвятой Богородицы православные молятся "Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим".

В Рождество Пресвятой Богородицы православные молятся "Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим" Фото: sputnik.by

Что нельзя делать в Рождество Пресвятой Богородицы

Тяжело работать;

ругаться, конфликтовать, обижаться, желать зла кому-либо – старайтесь искать компромисс в любой ситуации;

стол в этот праздник обязательно должен быть постным.

Приметы на 21 сентября

Хорошая погода на Рождество Пресвятой Богородицы – вся оставшаяся осень будет солнечной и ясной, а зимой будут частые оттепели.

Птицы летают высоко – осень будет теплой, низко – зима будет голодной и холодной.

Молитва в Рождество Пресвятой Богородицы

О, Пресвятая Владычице, Христа Спасителя нашего Богоизбранная Мати, у Бога святыми молитвами испрошенная, Богу посвященная и Богом возлюбленная! Кто Тебе не ублажит или кто не воспоет, Твоего преславного рождества. Рождество бо Твое бысть началом спасения человеков, и мы, седящии во тме согрешений, зрим Тя, Неприступного Света жилище. Сего ради витийствующий язык не может песнословити Тя по достоянию. Паче бо серафим возвысилась еси, Пречистая. Обаче приими от недостойных раб Твоих нынешнее похваление и не отрини мольбы нашея. Твое величие исповедуем, Тебе во умилении припадаем и скорую в заступлении чадолюбивую и благоусердную Матерь дерзновенно просим: умоли Сына Твоего и Бога нашего даровати нам, много согрешающим, искреннее покаяние и благочестное житие, да возможем творити вся Богу угодная и душам нашим полезная. Возненавидим вся злая, укрепляемии Божественною благодатию во благом произволении нашем. Ты непостыдная надежда наша в час смерти, даруй нам христианскую кончину, безбедное шествие на страшных мытарствах воздушных и наследие вечных и неизреченных благ Царствия Небеснаго, да со всеми святыми немолчно исповедуем Твое о нас заступление и да славим единаго Истиннаго Бога, во Святей Троице покланяемаго, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

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