Рождество Христово: яркие поздравления с праздником

Рождество Христово православная церковь празднует в ночь с 6 на 7 января. По важности Рождество – вторая после Пасхи церковная дата.
Православное Рождество известно огромным количеством традиций. Это и колядки, и Святая Вечеря, и строго подобранный стол с кутей, сожжение Дидуха и украинские вертепы. OBOZREVATEL же собрал лучшие поздравления с Рождеством.
Рождество Христово
Рождество Христово – поздравления в стихах
Пусть Рождество войдет в ваш дом,
С собой неся всё то, что свято!
Пусть будут смех и радость в нём,
От счастья и душа богата!
Пускай уютом дышит дом,
Пусть ангел вас оберегает!
Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!
***
С Рождеством я тебя поздравляю,
Пусть сбываются быстро мечты!
Много счастья, здоровья желаю,
В сердце — мира, добра, чистоты!
Пусть в душе лучик веры сияет,
Каждый миг дарит радость и свет!
И Господь пусть тебя охраняет
От печалей, ненастья и бед!
***
В дом стучится Рождество,
С ним приходит волшебство.
От души вас поздравляю,
Счастья светлого желаю!
И пусть даже тень забот
Вас обходит в этот год.
Пусть сбываются желания,
Ваши светлые мечтания.
Пусть печаль не тронет вас,
А Господь здоровья даст.
Будьте счастливы всегда,
Не болейте ни когда.
Будьте добрыми с родными,
Дорожите нежно ими.
И пусть Рождество святое
Счастье принесет большое!
Рождество Христово
Рождество Христово – поздравления в прозе
Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом. Сбываются все, даже самые маленькие, мечты. Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой. Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. А Рождественская звезда всегда освещает путь!
***
Самого светлого, хорошего, праздничного настроения. Радости, блеска в глазах, улыбок, позитивных мыслей и везения, душевной гармонии и только настоящих людей рядом. Пусть сказка в дом придет, луч тепла и света будет оберегать каждый день. Верьте только в лучшее, тогда все приятные встречи будут неслучайными.
***
В светлый тихий вечер сочельника хотим со всей теплотой души пожелать Вам здоровья, мира и добра, гармонии, покоя и достатка в Ваших семьях, любви, терпения и веры в лучшее.
Рождество Христово – открытки
Рождество Христово
Рождество Христово
Рождество Христово
Рождество Христово
Рождество Христово
Рождество Христово
Рождество Христово
Рождество Христово
Рождество Христово – видео-поздравления
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отпраздновали рождество католики. Католическая церковь отмечала эту дату 25 декабря.
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