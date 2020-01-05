Рождество Христово: яркие поздравления с праздником

Рождество Христово православная церковь празднует в ночь с 6 на 7 января. По важности Рождество – вторая после Пасхи церковная дата.

Православное Рождество известно огромным количеством традиций. Это и колядки, и Святая Вечеря, и строго подобранный стол с кутей, сожжение Дидуха и украинские вертепы. OBOZREVATEL же собрал лучшие поздравления с Рождеством.

Рождество Христово

Рождество Христово – поздравления в стихах

Пусть Рождество войдет в ваш дом,

С собой неся всё то, что свято!

Пусть будут смех и радость в нём,

От счастья и душа богата!

Пускай уютом дышит дом,

Пусть ангел вас оберегает!

Мы поздравляем с Рождеством

И только лучшего желаем!

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***

С Рождеством я тебя поздравляю,

Пусть сбываются быстро мечты!

Много счастья, здоровья желаю,

В сердце — мира, добра, чистоты!

Пусть в душе лучик веры сияет,

Каждый миг дарит радость и свет!

И Господь пусть тебя охраняет

От печалей, ненастья и бед!

***

В дом стучится Рождество,

С ним приходит волшебство.

От души вас поздравляю,

Счастья светлого желаю!

И пусть даже тень забот

Вас обходит в этот год.

Пусть сбываются желания,

Ваши светлые мечтания.

Пусть печаль не тронет вас,

А Господь здоровья даст.

Будьте счастливы всегда,

Не болейте ни когда.

Будьте добрыми с родными,

Дорожите нежно ими.

И пусть Рождество святое

Счастье принесет большое!

Рождество Христово

Рождество Христово – поздравления в прозе

Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом. Сбываются все, даже самые маленькие, мечты. Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой. Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. А Рождественская звезда всегда освещает путь!

***

Самого светлого, хорошего, праздничного настроения. Радости, блеска в глазах, улыбок, позитивных мыслей и везения, душевной гармонии и только настоящих людей рядом. Пусть сказка в дом придет, луч тепла и света будет оберегать каждый день. Верьте только в лучшее, тогда все приятные встречи будут неслучайными.

***

В светлый тихий вечер сочельника хотим со всей теплотой души пожелать Вам здоровья, мира и добра, гармонии, покоя и достатка в Ваших семьях, любви, терпения и веры в лучшее.

Рождество Христово – открытки

Рождество Христово

Рождество Христово

Рождество Христово

Рождество Христово

Рождество Христово

Рождество Христово

Рождество Христово

Рождество Христово

Рождество Христово – видео-поздравления

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отпраздновали рождество католики. Католическая церковь отмечала эту дату 25 декабря.

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