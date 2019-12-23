Рождество Христово: поздравления с праздником

25 декабря Рождество Христово празднуется католиками всего мира. Рождественский сочельник начинается 24 декабря, тогда же проходит и всенощная служба в католических церквях.

В этот день принято дарить друзьям и близким подарки, ставить рождественскую елку и ждать визита Санта-Клауса. OBOZREVATEL же собрал лучшие поздравления с Рождеством.

Рождество

Рождество Христово – поздравления в стихах

Пусть будут радости простые,

И вдохновляют вновь и вновь

На жизнь и на дела благие

Надежда, Вера и Любовь.

Пусть ангел крыльями прикроет

И защитит ваш славный дом.

Сердца согреет добрый праздник,

Вас поздравляю с Рождеством!

***

С Рождеством хочу поздравить

В этот самый светлый день.

Пожелать хочу я счастья

И всегда прекрасных дней.

Пусть Христос оберегает

От невзгод и суеты.

Ангел пусть вас опекает,

Сил придаст и доброты.

Пусть живется вам прекрасно,

Жизнь пусть радует любя.

Человеческого счастья

Я желаю вам всегда!

***

В чудесный праздник Рождества

Хочу я пожелать добра,

Побольше в жизни волшебства,

Удачи, счастья и тепла!

Твой Ангел пусть тебя хранит

От всех болезней и невзгод,

Господь тебя пусть защитит

От огорчений и забот!

Рождество

Рождество Христово – поздравления в прозе

Самого светлого, хорошего, праздничного настроения. Радости, блеска в глазах, улыбок, позитивных мыслей и везения, душевной гармонии и только настоящих людей рядом. Пусть сказка в дом придет, луч тепла и света будет оберегать каждый день. Верьте только в лучшее, тогда все приятные встречи будут неслучайными.

***

Поздравляем с Рождеством Христовым! В этот светлый праздник хочется пожелать мира и спокойствия в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, побольше радости, крепкого здоровья и всех благ! Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты!

***

Поздравляю со светлым праздником Рождества! Желаю мира, добра и достатка в каждый дом! Пускай самые радостные чувства переполняют душу в этот замечательный день! Хочется пожелать только добрых чудес, неземного счастья и исполнения всех благих желаний!

Рождество Христово – открытки

Рождество

Рождество

Рождество

Рождество

Рождество

Рождество

Рождество

Рождество

Рождество Христово – видео-поздравления

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что категорически нельзя делать на католическое Рождество.

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