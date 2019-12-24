Рождество-2019: лучшие идеи подарков для родителей

Утром 25 декабря, в католическое Рождество, традиционно открывают рождественские подарки. И если раньше вы с нетерпением гадали, что же подарят вам мать и отец, то теперь самое время ответить им взаимностью.

Подбирая подарки для родителей, нужно учитывать три главных фактора: возраст, сумму и вкусы. OBOZREVATEL предлагает ряд идей, которые помогут выбрать идеальный подарок.

Общие советы

Покупка подарков

Тщательно составьте список и придерживайтесь его. Не пытайтесь купить все за полчаса – в спешке вы обязательно что-то упустите. Лучше выделить на поиск подарков хотя бы несколько часов и скупиться планомерно.

Упаковка подарков

Уделите упаковке подарков не меньше времени, чем их покупке. Помните, что в идеале упаковка должна быть не только рождественской, но и соответствовать своему содержимому.

Подарки маме на Рождество

"Вкусная корзина" : соберите набор из фруктов и конфет, добавьте туда хорошее вино. Обязательно включите в набор любимые продукты матери, чтобы показать, что вы отлично помните ее вкусы.

Живопись : семейный портрет, успокаивающий весенний пейзаж или картина с забавными котами будет отличным подарком на Рождество.

Концерт: подберите билеты на выступление любимого певца или на рождественскую концертную феерию.

Подарки отцу на Рождество

Коллекционные вещи: если ваш отец увлекается коллекционированием чего-либо – от марок и книг до статуэток, пополнение его коллекции будет прекрасным подарком. Или же вы можете приобрести для него "стартовый набор", например, коллекционных монет, предложив новое хобби.

Рыбацкие снасти: для мужчины, который "горит" рыбалкой, не бывает "очередного" спиннинга или "очередной" удочки. Заядлый рыбак всегда будет рад новинке, но если вы не разбираетесь в премудростях этого хобби, ограничьтесь хорошей походной одеждой, недорогой палаткой, или тематическими сувенирами.

Подарки пожилым родителям

Семейное торжество: это будет лучшим рождественским подарком. Приедьте к родителям, соберите родственников, устройте праздничное семейное застолье. Покажите родителям, что вы не забыли их, что они по прежнему важны для вас.

Бытовая техника: идеальным подарком для немолодых людей будет техника, которая облегчит их быт. Робот-пылесос, микроволновая печь или кофеварка непременно порадуют ваших родителей.

В честь празднования Рождества OBOZREVATEL подготовил:

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