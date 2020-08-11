Рождество Николая Чудотворца: молитва, традиции, что нельзя делать 11 августа

Православная церковь 11 августа празднует Рождество святителя Николая Чудотворца – одного из самых почитаемых святых в христианстве.

О том, какие традиции и приметы существуют в этот день, а также о том, что нельзя делать, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

История праздника: кто такой Николай Чудотворец?

Ежегодно 11 августа верующие отмечают Рождество святого Николая. Святитель Николай, или Николай Чудотворец, Николай Угодник, жил в 3-4 веках. Он был римским христианским священником родом из Греции и имел сан епископа Мирского.

По преданиям, святой Николай совершил множество чудес при жизни и уже после смерти. Первые упоминания о почитании Николая Чудотворца датируются 6-м веком, когда император Юстиниан I в Константинополе построил церковь в честь святого. Впоследствии почитать святителя Николая стали в Греции, Германии, Италии, России, Украине, Болгарии и других странах.

Святой Николай совершил множество чудес при жизни и после нее Фото: pravlife.org

Что нужно сделать в Рождество святого Николая?

Праздник является хорошим поводом выразить признательность святому Николаю Чудотворцу, который в течение всей жизни был образцом кротости, доброты, милосердия и любви к ближним. В Рождество святого Николая рекомендуется посетить церковь и поставить свечку святителю.

Святая икона Николая Угодника – одна из самых почитаемых в православной церкви. К ней обращаются в самые сложные периоды жизни, считается, что при искренней молитве святой Николай может явиться любому нищему, поэтому в Рождество святителя стоит обратиться к святому от чистого сердца и со светлыми помыслами.

Николаю Чудотворцу принято молиться о странниках, спасении от голода, о счастливом замужестве дочерей. Еще при жизни он прославился как умиротворитель враждующих, защитник невинно осужденных и избавитель от напрасной смерти. Святителю можно молиться о помощи в любых трудных ситуациях.

Традиции праздника

Память Николая Чудотворца церковь почитает три раза в год: 19 декабря (Никола Зимний), 22 мая (Никола Весенний, или Летний) и 11 августа (Никола Осенний).

В прошлом день 11 августа называли туманником из-за утренних туманов, а в некоторых регионах уже появлялись первые заморозки.

Этот день посвящен также памяти мученика Калинника Киликийского, убитого язычниками в 3-4 веке. У наших предков этот святой ассоциировался с ягодой калиной, которая поспевала как раз в этот период. Калину применяли в лечебных целях, из нее варили компоты и варенье, пекли с ней пироги.

В день 11 августа обычно поспевала калина Фото: Pixabay

Что нельзя делать на Рождество Николая Чудотворца?

стирать, убирать, выполнять тяжелую физическую работу – этот день лучше посвятить духовному развитию;

работать в саду и огороде, так как Рождество Николая Чудотворца – большой церковный праздник;

рукодельничать: шить, вязать, вышивать;

ругаться, ссориться, злиться, сквернословить.

В Рождество Николая Чудотворца рекомендуется сходить в церковь Фото: pokrovgrodno.org

Приметы на 11 августа

Туман утром 11 августа – к хорошему урожаю ячменя и овса.

Утром нет заморозков – начало осени будет теплым.

На Рождество Николая Чудотворца овес зазеленеет во второй раз – осень будет дождливой.

Туман 11 августа – плохо для пчел, так как он вреден для них.

Молитва святому Николаю Чудотворцу

О всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае!

Молим тя, буди надежда всех христиан, верных защитель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель, да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единаго в Троице поколоняемого Бога во веки веков. Аминь.

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