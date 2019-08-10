Рождество Николая Чудотворца – что просить в молитве 11 августа

В воскресенье, 11 августа, православные христиане празднуют Рождество святителя Николая Чудотворца, епископа Мир Ликийских.

OBOZREVATEL подготовил информацию о том, что стоит просить у святого в молитве, на какие приметы обращать особое внимание в этот день, что категорически нельзя делать в этот день.

Николай Чудотворец считается одним из самых почитаемых святых в христианстве. С младенчества он уже начал жить постнической жизнью. В частности, Николай принимал молоко матери по средам и пятницам после вечерних молитв родителей. При жизни святитель совершал чудеса: спасал утопающих, выводил узников из заточения, исцелял, воскрешал и требовал у властей справедливости.

Великорецкая икона Николая Чудотворца Википедия

На Руси его почитали, как небесного покровителя державной власти. Считалось, что Николай Чудотворец особо покровительствует православным царям.

О чем просить в молитве к святому

Николай Чудотворец Википедия

Принято считать, что Николай Чудотворец не игнорирует многочисленные молитвы верующих. Его нужно просить о чем угодно: об удачном путешествии, хорошем замужестве, справедливости, о помощи ближнему уверовать в Бога, здоровье. Также святого просят о достижении целей, исцелении и исполнении желаний.

Считается, что лучше всего святой услышит молитвы, произнесенные в церкви, однако священнослужители на этом не настаивают. Можно приобрести икону святителя и просить его о благополучии дома, при чем делать это каждый день.

Традиции на Николая Чудотворца

Николай Чудотворец, епископ Мир Ликийских (Византия) Православие

В честь праздника Рождества святителя Николая были составлены тропарь и кондак. Принято ходить в церковь, молиться, а также помогать тем, кто просит об этом, не забывая о пожертвованиях.

Приметы и традиции в Рождество Николая Чудотворца

Если туман стоит – к хорошему урожаю ячменя и овса.

Если росой или ключевой водой умыться – болезни отступят.

Если ливень прошел – будет хороший урожай.

После Николая сильного похолодания не будет.

Если нет заморозков – начало осени будет теплым.

Если овес зазеленеет во второй раз – осень будет дождливой.

Хорошая погода на Николая – будет тепло и дальше.

Что категорически нельзя делать в день Николая Чудотворца

Нужно исключить тяжелые работы по дому и в огороде: шитье, вязание, стирка, уборку и все, что с этим связано. Более того, нельзя ругаться, завидовать и сквернословить.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 августа также отмечают День работников ветеринарной медицины Украины, Курбан Байрам, День строителя.

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