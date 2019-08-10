Рождество Николая Чудотворца – что просить в молитве 11 августа

В воскресенье, 11 августа, православные христиане празднуют Рождество святителя Николая Чудотворца, епископа Мир Ликийских.
OBOZREVATEL подготовил информацию о том, что стоит просить у святого в молитве, на какие приметы обращать особое внимание в этот день, что категорически нельзя делать в этот день.
Николай Чудотворец считается одним из самых почитаемых святых в христианстве. С младенчества он уже начал жить постнической жизнью. В частности, Николай принимал молоко матери по средам и пятницам после вечерних молитв родителей. При жизни святитель совершал чудеса: спасал утопающих, выводил узников из заточения, исцелял, воскрешал и требовал у властей справедливости.
Великорецкая икона Николая Чудотворца
Википедия
На Руси его почитали, как небесного покровителя державной власти. Считалось, что Николай Чудотворец особо покровительствует православным царям.
О чем просить в молитве к святому
Николай Чудотворец
Википедия
Принято считать, что Николай Чудотворец не игнорирует многочисленные молитвы верующих. Его нужно просить о чем угодно: об удачном путешествии, хорошем замужестве, справедливости, о помощи ближнему уверовать в Бога, здоровье. Также святого просят о достижении целей, исцелении и исполнении желаний.
Считается, что лучше всего святой услышит молитвы, произнесенные в церкви, однако священнослужители на этом не настаивают. Можно приобрести икону святителя и просить его о благополучии дома, при чем делать это каждый день.
Традиции на Николая Чудотворца
Николай Чудотворец, епископ Мир Ликийских (Византия)
Православие
В честь праздника Рождества святителя Николая были составлены тропарь и кондак. Принято ходить в церковь, молиться, а также помогать тем, кто просит об этом, не забывая о пожертвованиях.
Приметы и традиции в Рождество Николая Чудотворца
Если туман стоит – к хорошему урожаю ячменя и овса.
Если росой или ключевой водой умыться – болезни отступят.
Если ливень прошел – будет хороший урожай.
После Николая сильного похолодания не будет.
Если нет заморозков – начало осени будет теплым.
Если овес зазеленеет во второй раз – осень будет дождливой.
Хорошая погода на Николая – будет тепло и дальше.
Что категорически нельзя делать в день Николая Чудотворца
Нужно исключить тяжелые работы по дому и в огороде: шитье, вязание, стирка, уборку и все, что с этим связано. Более того, нельзя ругаться, завидовать и сквернословить.
Как сообщал OBOZREVATEL, 11 августа также отмечают День работников ветеринарной медицины Украины, Курбан Байрам, День строителя.
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