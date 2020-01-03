Пять молитв на Рождество: на удачу, на здоровье, на богатство

Рождество Христово – это особый праздник. С 6 на 7 января празднуется день рождения сына Господня, Иисуса Христа. Считается, что молитвы в рождественский Сочельник обладают невероятной силой и тот, кто действительно нуждается, получит помощь высших сил.

Важно помнить, что Рождество – не только день колядок и гаданий, но и день духовного очищения. OBOZREVATEL расскажет, какие молитвы нужно читать в этот день.

Отче наш

Основная молитва, которой не следует пренебрегать в Рождество. Этими словами обращаются к Господу в любой ситуации, с просьбой или с благодарностью.

"Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго".

Молитва в Рождество на счастье и благополучие

"Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мировой свет разума: в нем бо звездам служащие, звездою учахуся, Тебе кланяться, Солнцу правды, и Тебе ведет с высоты Востока: Господи, слава Тебе".

Молитва в Рождество на деньги и богатство

"Господи Иисусе Христе Боже наш, изволивый спасения нашего ради на земли во плоти явитися и от Безневестныя и Пречистыя Девы Марии неизреченно родитися! Благодарим Тя, яко сподобил еси нас, подвигом поста предочистившихся, достигнути великаго праздника Твоего Рождества и в радости духовной со ангелами воспевати Тя, с пастырями славословити, с волхвами поклонятися. Благодарим Тя, яко по великому милосердию Твоему и безмерному снисхождению к немощем нашим, утешаеши нас ныне не точию изобильною пищею духовною, но и трапезою праздничной.

Темже молим Тя, отверзающаго щедрую руку Твою, исполняющего все живущее благ Твоих, дающаго всем пищу, соответствующую времени и правилам церковным, благослови праздничныя снеди, верным людем Твоим уготованныя, наипаче сия, от нихже повинующеся Уставу Церкви Твоея, в мимошедшии дни поста воздерживались рабы Твои, да будут оне вкушающим их со благодарением во здравие, в подкрепление сил телесных, в веселие и радость. Да вси мы, всякое довольство имуще, изобиловати будем и в дела благая, и от полноты благодарнаго сердца славити Тя, питающаго и утешающаго нас, купно же и Безначальнаго Твоего Отца и Пресвятаго Духа во веки веков. Аминь".

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Молитва в Рождество Христово на здоровье

"В руце Твоего превеликаго милосердия, о Боже мой, вручаю душу и тело мое, чувства и глаголы моя, советы и помышления моя, дела моя и вся тела и души моея движения. Вход и исход мой, веру и жительство мое, течение и кончину живота моего, день и час издыхания моего, преставление мое, упокоение души и тела моего. Ты же, о Премилосерде Боже, всего мира грехами непреодолеваемая Благосте, незлобиве, Господи, мене, паче всех человеков грешнейшаго, приими в руце защищения Твоего и избави от всякаго зла, очисти многое множество беззаконий моих, подаждь исправление злому и окаянному моему житию и от грядущих грехопадений лютых всегда восхищай мя, да ни в чемже когда прогневаю Твое человеколюбие, имже покрывай немощь мою от бесов, страстей и злых человеков. Врагом видимым и невидимым запрети, руководствуя мя спасенным путем, доведи к Тебе, пристанищу моему и желаний моих краю. Даруй ми кончину христианску, непостыдну, мирну, от воздушных духов злобы соблюди, на Страшном Твоем Суде милостив рабу Твоему буди и причти мя одесную благословенным Твоим овцам, да с ними Тебе, Творца моего, славлю во веки. Аминь."

Молитва на Рождество о замужестве

Необязательно гадать на Рождество, пытаясь узнать, кто станет вашей второй половинкой. Вместо этого можно прочесть соответствующую молитву.

"С превеликой радостью обращаюсь к тебе, Матерь Божья. Ты та, кто наполнила любовью плод чрева своего. Я, раба Божья, молю тебя сейчас о помощи. Прошу, одари меня любовью взаимной и искренней. Пошли мне мужа любящего и заботливого, чтобы я могла растить детей в счастье и радости. Да святится имя твое. Аминь".

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