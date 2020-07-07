Рождество Иоанна Предтечи: что нельзя делать в Иванов день 7 июля

Православные христиане во вторник, 7 июля, отмечают большой праздник – Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи).

В народе праздник получил название Иванов день, который совпадает с празднованием древнего праздника Ивана Купалы. OBOZREVATEL предлагает узнать о традициях, истории праздника, а также о том, что нельзя делать в этот день.

Рождество Иоанна Предтечи: история праздника

Праздник был установлен в честь рождения пророка Иоанна Предтечи, который предсказал пришествие Спасителя, а затем крестил его в водах реки Иордан.

Иоанн родился у престарелых родителей – праведных священника Захарии и его жены Елисаветы. По преданию, они долго были бездетны, что считалось позором среди евреев, и молились Богу с просьбой о ребенку.

Однажды Захарии явился архангел Гавриил, который сообщил, что у них с женой будет сын и что он будет велик перед Господом, также поведал о предстоящей ему миссии – "представить Господу народ приготовленный".

Святой Иоанн Предтеча Pinterest

Традиции праздника

Рождество Пророка очень почитается среди верующих, поэтому в праздник соблюдается строгий пост. В народе верят, что это избавит от многих грехов. Также говорят, что у того, кто постится в этот день, будут исполняться желания.

В праздник верующие посещают службу в церкви и читают молитвы Иоанну Крестителю. Накануне праздника вечером в храмах служится всенощное бдение.

В Рождество Иоанна Предтечи верующие стараются посетить службу в церкви Pinterest

Иванов день: приметы на 7 июля

Сильная роса на Ивана – к урожаю огурцов;

ночь звездная – будет много грибов;

гроза – орехи будут пустые и их будет мало;

с Ивановой ночи появляются светляки;

в Иван-день жито выколоситься должно, а не заколоситься, так как это плохая примета.

Если за человеком по пути увяжется белая собака – нельзя ее прогонять. Если пес идет до самого дома – нужно впустить его в жилье. По преданию, белая собака приносит в дом удачу и благополучие, мол, так сам Пророк Иоанн благословляет праведного человека.

В Иванов день по народным приметам судят о погоде Иллюстративное фото / Pixabay

Что нельзя делать в Рождество Иоанна Предтечи

В Иванов день нежелательно заниматься домашней работой, стирать, убирать, шить, вышивать, вязать.

Поскольку праздник отмечается в период Петрова поста, нельзя 7 июля употреблять в пищу мясо, молоко, молочные продукты, яйца и блюда из них, а также алкоголь.

В то же время Петров пост относится к разряду строгих, поэтому блюда из рыбы нельзя есть тогда, когда Рождество Иоанна Крестителя выпадает на среду или пятницу.

По поверью, в Иванов день нельзя резать продукты ножом, особенно круглые овощи и фрукты.

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