Рождество 7 января ввели большевики, – священник РКЦ

До 1929 года все христианские конфессии в Украине праздновали Рождество Христово 25 декабря. Переход на 7 января состоялся при большевистской власти.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал священник Киево-Житомирской епархии Римо-католической церкви Виталий Квапиш. По его словам, объединение двух дат Рождества в одну в Украине обязательно состоится.

"Согласно истории, на наших землях, в Украине до 1929 года празднование Рождества было всех в один день – 25 декабря. Только позже, когда большевистская Россия, коммунистическая власть разрушала церкви, был сделан этот ход, перешли на 7 января. Зато практически весь мир празднует Рождество 25 декабря. Только 4 страны еще официально празднуют 7 января", – сказал он.

Говоря о переходе всех христианских конфессий на одну дату празднования Рождества, священник отметил, что "все церкви на высшем уровне должны согласиться разговаривать, вести диалог". "Мы были бы рады, если бы все христиане в Украине могли праздновать в один день, потому что этот праздник объединяет", – добавил он.

"Я лично думаю, что со временем это объединение произойдет, тем более, что Православная церковь Украины это подчеркивает. Видимо, здесь многое зависит от верующих. Вести диалог нужно, прежде всего, с ними", – резюмировал он.

Напомним, ранее OBOZREVATEL объяснил, почему существует две даты Рождества – 25 декабря и 7 января, почему возникла разница в 13 дней, в какие даты Рождество Христово празднуют различные христианские конфессии.