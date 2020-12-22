Рождество 25 декабря или 7 января: когда отмечать и в чем разница

В Украине православные верующие отмечают Рождество Христово 7 января, а католики – почти на две недели раньше, 25 декабря.

Почему на сегодняшний день среди христиан не существует единого взгляда на дату празднования, выяснял OBOZREVATEL.

Когда родился Иисус Христос

Церковь считает, что Спаситель родился 25 декабря – то есть спустя девять месяцев после Благовещения, которое отмечается 25 марта. Этот праздник посвящен библейской истории о явлении Деве Марии архангела Гавриила, возвестившего о скором рождении Иисуса Христа.

Официальная дата празднования Рождества была установлена на Эфесском соборе в 431 году.

Церковь считает, что Иисус Христос родился 25 декабря Unsplash

Почему католики и православные празднуют Рождество в разные даты

В действительности, и православные христиане, и католики отмечают Рождество Христово в один день – 25 декабря. Однако ко времени, когда праздник прочно вошел в традицию (примерно 3-4 века), юлианский календарь, введенный Юлием Цезарем в 45 году до н.э., на несколько дней отставал от астрономического.

Поэтому в 16 веке папа римский Григорий XIII ввел новый календарь – григорианский: сразу после 4 октября наступило 15 октября 1582 года.

К 20 веку разница между двумя календарями увеличилась до 13 дней. Поэтому для церквей, использующих юлианский календарь, 25 декабря наступает на 13 дней позже, чем для живущих по григорианскому календарю. Этим и объясняется различие в датах Рождества у католиков и православных.

И православные, и католики отмечают Рождество в один день, но по разным календарям Unsplash

Какие церкви живут по юлианскому календарю

Как известно, по юлианскому календарю празднуют Рождество Православная церковь Украины, Украинская греко-католическая церковь, а также Русская, Сербская, Грузинская и Иерусалимская православные церкви.

Еще часть православных церквей, таких как, например, Болгарская, Румынская, Польская, Константинопольская и другие, используют так называемый новоюлианский календарь, который к 2800 года должен полностью совпасть с григорианским (Рождество по этому календарю приходится на 25 декабря).

Примечательно, что к 1 марта 2100 года разница между юлианским и григорианским календарями возрастет до 14 дней и Рождество Христово в этом случае будет отмечаться не 7-го, а уже 8 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, католическое Рождество в 2020 году приходится на пятницу, поэтому украинцы будут отдыхать в честь праздника три дня подряд – 25, 26 и 27 декабря.