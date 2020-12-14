Рождество 25 декабря или 7 января: когда отмечать и в чем разница

Православные верующие отмечают Рождество Христово 7 января, а католики – почти на две недели раньше, 25 декабря.

Почему на сегодняшний день среди христиан не существует единого взгляда на дату празднования, выяснял OBOZREVATEL.

Церковь считает, что Спаситель родился 25 декабря – то есть спустя девять месяцев после Благовещения, которое отмечается 25 марта. Этот праздник посвящен библейской истории о явлении Деве Марии архангела Гавриила, возвестившего о скором рождении Иисуса Христа.

Официальная дата празднования Рождества была установлена на Эфесском соборе в 431 году.

В действительности, и православные христиане, и католики отмечают Рождество Христово в один день – 25 декабря. Однако ко времени, когда праздник прочно вошел в традицию (примерно 3-4 века), юлианский календарь, введенный Юлием Цезарем в 45 году до н.э., на несколько дней отставал от астрономического.

Поэтому в 16 веке папа римский Григорий XIII ввел новый календарь – григорианский: сразу после 4 октября наступило 15 октября 1582 года.

К 20 веку разница между двумя календарями увеличилась до 13 дней. Поэтому для церквей, использующих юлианский календарь, 25 декабря наступает на 13 дней позже, чем для живущих по григорианскому календарю. Этим и объясняется различие в датах Рождества у католиков и православных.

Как известно, по юлианскому календарю празднуют Рождество Православная церковь Украины, Украинская греко-католическая церковь, а также Русская, Сербская, Грузинская и Иерусалимская православные церкви.

Еще часть православных церквей, таких как, например, Болгарская, Румынская, Польская, Константинопольская и другие, используют так называемый новоюлианский календарь, который к 2800 года должен полностью совпасть с григорианским (Рождество по этому календарю приходится на 25 декабря).

Примечательно, что к 1 марта 2100 года разница между юлианским и григорианским календарями возрастет до 14 дней и Рождество Христово в этом случае будет отмечаться не 7-го, а уже 8 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, католическое Рождество в 2020 году приходится на пятницу, поэтому украинцы будут отдыхать в честь праздника три дня подряд – 25, 26 и 27 декабря.