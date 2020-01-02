Православное Рождество: топ-5 популярных колядок на праздник

7 января православные христиане в Украине отмечают Рождество Христово. Одной из древнейших традиций этого праздника является колядование.

В колядках прославляют рождение Иисуса Христа, их главный смысл – пожелания дому, в который вы идете, здоровья, благополучия и хорошего урожая. В народе считается, что каждое слово в колядке имеет магическую силу и что вы пожелаете хозяевам, то и сбудется.

К Рождеству OBOZREVATEL публикует для своих читателей топ-5 самых популярных колядок (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

liza.ua

Поздравляем с Рождеством,

Мы пришли сюда с добром,

Вы подайте нам немножко,

Пирожочка на дорожку,

Чтобы счастье к вам пришло,

Чтоб во всём вам повезло,

Чтоб Господь здоровья дал,

Колядуем, от печаль!

***

К нам пришла коляда,

Накануне Рождества,

Ты добра нам в руку дай,

А взамен же получай,

Богатство, счастье и тепло,

Господь пошлет тебе его,

Так что щедростью задайся,

На нас ни в чем не обижайся!

***

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Коляда, коляда,

Открываем все дома,

Все окошки, сундучки,

Даем конфет и пирожки,

Чтобы было благо вам,

Скажи спасибо небесам,

Бог здоровья всем нам даст,

Ведь на это он горазд.

***

Коляда, коляда,

Накануне Рождества!

Тетенька добренька,

Пирожка-то сдобненька

Не режь, не ломай,

Поскорее подавай,

Двоим, троим,

Давно стоим,

Да не выстоим!

Печка-то топиться,

Пирожка-то хочется!

***

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Сею, сею, посеваю,

Счастья, радости желаю.

Чтобы в поле уродило,

Чтоб в хлеву удвоило,

Чтобы детки подрастали,

Чтобы девок замуж взяли!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об истории, традициях и запретах Рождества Христового.

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