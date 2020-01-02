Православное Рождество: топ-5 популярных колядок на праздник

7 января православные христиане в Украине отмечают Рождество Христово. Одной из древнейших традиций этого праздника является колядование.
В колядках прославляют рождение Иисуса Христа, их главный смысл – пожелания дому, в который вы идете, здоровья, благополучия и хорошего урожая. В народе считается, что каждое слово в колядке имеет магическую силу и что вы пожелаете хозяевам, то и сбудется.
К Рождеству OBOZREVATEL публикует для своих читателей топ-5 самых популярных колядок (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
liza.ua
Поздравляем с Рождеством,
Мы пришли сюда с добром,
Вы подайте нам немножко,
Пирожочка на дорожку,
Чтобы счастье к вам пришло,
Чтоб во всём вам повезло,
Чтоб Господь здоровья дал,
Колядуем, от печаль!
***
К нам пришла коляда,
Накануне Рождества,
Ты добра нам в руку дай,
А взамен же получай,
Богатство, счастье и тепло,
Господь пошлет тебе его,
Так что щедростью задайся,
На нас ни в чем не обижайся!
***
Коляда, коляда,
Открываем все дома,
Все окошки, сундучки,
Даем конфет и пирожки,
Чтобы было благо вам,
Скажи спасибо небесам,
Бог здоровья всем нам даст,
Ведь на это он горазд.
***
Коляда, коляда,
Накануне Рождества!
Тетенька добренька,
Пирожка-то сдобненька
Не режь, не ломай,
Поскорее подавай,
Двоим, троим,
Давно стоим,
Да не выстоим!
Печка-то топиться,
Пирожка-то хочется!
***
Сею, сею, посеваю,
Счастья, радости желаю.
Чтобы в поле уродило,
Чтоб в хлеву удвоило,
Чтобы детки подрастали,
Чтобы девок замуж взяли!
Ранее OBOZREVATEL рассказывал об истории, традициях и запретах Рождества Христового.
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