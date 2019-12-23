Рождество-2019: лучшие открытки и поздравления с Сочельником

25 декабря католики празднуют Рождество, а в канун этого дня, 24 декабря, наступает Сочельник.

В этот день верующие идут в церковь, а затем наряжают елку и готовят праздничный постный ужин. Весь день с самого утра наполнен особенным праздничным настроением. OBOZREVATEL собрал идеи поздравлений с Сочельником – в прозе, стихах, красивые открытки.

gs.by

Поздравления с Сочельником в стихах

Нет таинственнее ночи, чем сочельник Рождества,

Я желаю благодати, чтоб на всю семью сошла.

Чтобы были все здоровы, детки добрыми росли,

В душах ваших веры правой и большой-большой любви.

makariev.smi44.ru

Пусть гуляет вся округа

Накануне Рождества.

Много всяких дел хороших

Нужно делать успевать.

Пусть Рождественский сочельник

Всех согреет добротой,

Принесет с собой удачу,

Радость, веру и покой.

Главред

В Рождественский сочельник

Желаю волшебства,

Всех благ, тепла, веселья,

И счастья, и добра.

Звезда над небосводом

Пусть всходит поскорей.

Добра, уюта много

И очень светлых дней.

Главред

В сочельник много теплых слов

Так хочется сказать.

Уюта, мира и здоровья

От всего сердца пожелать.

И в ожидании Рождества —

Успеха, счастья и добра!

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Поздравления в прозе

В Рождественский сочельник я желаю светлого мира и настоящего добра, душевного покоя и тепла, чуткого сердца и искренней любви, веселого праздника в доме и верного счастья, небесной благодати и доброй надежды.

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Желаю, чтобы этот особенный вечер накануне Рождества принес мир и спокойствие вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и Божью благодать. Пусть хлопоты останутся в стороне, уступив дорогу важным и бесценным вещам.

omolitvah.ru

В Рождественский сочельник желаю всем открыть сердца, и насладиться близостью родных и близких людей. Пусть яркая звезда надежды и любви горит над вашим домом. А в душе всегда найдется место для прощения. Уюта вам, добра и Божьего благословения.

omolitvah.ru

В Рождественский сочельник пусть светлым и чистым будет дом, пусть в сборе будет дружная семья и близкие люди, пусть в душе горит огонек счастья и надежды, пусть сердце полно будет любви и радости.

ladiesvenue.ru

Ранее OBOZREVATEL рассказал о традициях, истории и о том, что нельзя делать в католическое Рождество.

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