Рождество-2019: лучшие открытки и поздравления с Сочельником

25 декабря католики празднуют Рождество, а в канун этого дня, 24 декабря, наступает Сочельник.
В этот день верующие идут в церковь, а затем наряжают елку и готовят праздничный постный ужин. Весь день с самого утра наполнен особенным праздничным настроением. OBOZREVATEL собрал идеи поздравлений с Сочельником – в прозе, стихах, красивые открытки.
gs.by
Поздравления с Сочельником в стихах
Нет таинственнее ночи, чем сочельник Рождества,
Я желаю благодати, чтоб на всю семью сошла.
Чтобы были все здоровы, детки добрыми росли,
В душах ваших веры правой и большой-большой любви.
makariev.smi44.ru
Пусть гуляет вся округа
Накануне Рождества.
Много всяких дел хороших
Нужно делать успевать.
Пусть Рождественский сочельник
Всех согреет добротой,
Принесет с собой удачу,
Радость, веру и покой.
Главред
В Рождественский сочельник
Желаю волшебства,
Всех благ, тепла, веселья,
И счастья, и добра.
Звезда над небосводом
Пусть всходит поскорей.
Добра, уюта много
И очень светлых дней.
Главред
В сочельник много теплых слов
Так хочется сказать.
Уюта, мира и здоровья
От всего сердца пожелать.
И в ожидании Рождества —
Успеха, счастья и добра!
Поздравления в прозе
В Рождественский сочельник я желаю светлого мира и настоящего добра, душевного покоя и тепла, чуткого сердца и искренней любви, веселого праздника в доме и верного счастья, небесной благодати и доброй надежды.
Желаю, чтобы этот особенный вечер накануне Рождества принес мир и спокойствие вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и Божью благодать. Пусть хлопоты останутся в стороне, уступив дорогу важным и бесценным вещам.
omolitvah.ru
В Рождественский сочельник желаю всем открыть сердца, и насладиться близостью родных и близких людей. Пусть яркая звезда надежды и любви горит над вашим домом. А в душе всегда найдется место для прощения. Уюта вам, добра и Божьего благословения.
omolitvah.ru
В Рождественский сочельник пусть светлым и чистым будет дом, пусть в сборе будет дружная семья и близкие люди, пусть в душе горит огонек счастья и надежды, пусть сердце полно будет любви и радости.
ladiesvenue.ru
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