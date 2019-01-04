Рождество-2019: как колядовать на праздник

Рождество Христово всегда было богато на обычаи. Колядки — рождественские песнопения, относятся к главным традициям этого праздника. Считается, что они пошли еще от язычества, а с приходом христианства просто несколько видоизменились.
Главная цель колядок — прославить Рождество, поздравить хозяев дома и пожелать доброго урожая и благополучия в семье.
OBOZREVATEL представляет вашему вниманию самые лучшие Рождественские колядки.
Фото: rama.com.ua
***
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, тітко, пирога.
Як не дасте пирога,
Візьму бика за рога,
Поведу на торжок,
Куплю собі пиріжок.
***
Ой, колядо-колядине!
Ішла полем господиня,
З торбі жито брала,
Ниви засівала:
Вроди, Боже, жито
На довгії літа,
На щастя родині
І всій Україні.
***
Колядин-колядин!
Я у батька один!
Коротенький кожушок,
Дайте грошей мiшок!
якщо грошей мало –
то давайте сало,
якщо сала нема –
то давайте пирога!
* * *
Бігла Маруся по льоду.
Загубила коляду.
Ти, Олено, не гуляй
Та коляду пошукай.
Будьте здорові, з Різдвом!
***
Коляд, коляд, коляда,
Хай обходить вас біда.
І нехай на ваш поріг
Прийде радість в Новий рік.
Щоб в добробуті цвіли,
Щоб щасливо ви жили,
І щоб рік цей молодий
Вам був кращий за старий.
Друзів зичимо багато;
Щоб у будні та на свято
Ваші гнулися столи.
Щоб здорові всі були!
***
Господин, господа,
Господинова жена,
Двери отворите
И нас одарите!
Пирогом, калачом
Или чем-нибудь еще!
***
Маленький хлопчик
Сел на снопчик.
В дудочку играет,
Колядку потешает.
Щедрик-Петрик,
Дай вареник,
Ложечку кашки,
Кольцо колбаски.
Этого мало,
Дай кусок сала.
Выноси скорей,
Не морозь детей.
***
Не дашь мне ватрушки –
Получишь по макушке!
Не дашь пирога –
Уведу корову за рога!
***
Коляда, коляда,
Накануне Рождества!
Тетенька добренька,
Пирожка-то сдобненька
Не режь, не ломай,
Поскорее подавай,
Двоим, троим,
Давно стоим,
Да не выстоим!
Печка-то топиться,
Пирожка-то хочется!
***
К нам пришла коляда,
Накануне Рождества,
Ты добра нам в руку дай,
А взамен же получай,
Богатство, счастье и тепло,
Господь пошлет тебе его,
Так что щедростью задайся,
На нас ни в чем не обижайся!
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