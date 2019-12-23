Рождественский сочельник 2019: как отметить и что нельзя делать 24 декабря

24 декабря католики отмечают Сочельник – день накануне праздника Рождества Христова.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о историю этого праздника, а также о том, что нельзя делать в этот день.

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В этот день в Вифлееме, где по преданию родился Иисус Христос, проходит торжественное шествие, а в полночь в храме Рождества начинается месса. Самая торжественная рождественская служба проходит в Ватикане.

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Столицы западных государств украшены для самого большого праздника. По традиции, во время ужина в сочельник присутствующие обмениваются облатками. Это пластинки пресного хлеба, с фигурным рисунком. Отломив кусочек облатки, тот, кому ее дарят, произносит доброе пожелание. Облатки символизируют тело Христа.

pexels.com

Что нельзя делать на Сочельник

Вечером нельзя ничего делать по дому.

Запрещается охотиться или рыбачить.

Запрещено гадать и ворожить.

Нельзя садиться за праздничный стол старой или нестираной одежде.

На Сочельник нельзя сквернословить, ругаться или ссориться.

Нельзя употреблять и спиртное.

Ранее, OBOZREVATEL собрал идеи поздравлений с Сочельником – в прозе, стихах, красивые открытки.

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