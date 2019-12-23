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23 декабря • обновлено в 14:32
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Рождественский сочельник 2019: как отметить и что нельзя делать 24 декабря

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24 декабря католики отмечают Сочельник – день накануне праздника Рождества Христова.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о историю этого праздника, а также о том, что нельзя делать в этот день.

Рождественский сочельник 2019: как отметить и что нельзя делать 24 декабря

pexels.com

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В этот день в Вифлееме, где по преданию родился Иисус Христос, проходит торжественное шествие, а в полночь в храме Рождества начинается месса. Самая торжественная рождественская служба проходит в Ватикане.

Рождественский сочельник 2019: как отметить и что нельзя делать 24 декабря

pexels.com

Столицы западных государств украшены для самого большого праздника. По традиции, во время ужина в сочельник присутствующие обмениваются облатками. Это пластинки пресного хлеба, с фигурным рисунком. Отломив кусочек облатки, тот, кому ее дарят, произносит доброе пожелание. Облатки символизируют тело Христа.

Рождественский сочельник 2019: как отметить и что нельзя делать 24 декабря

pexels.com

Что нельзя делать на Сочельник

  • Вечером нельзя ничего делать по дому.

  • Запрещается охотиться или рыбачить.

  • Запрещено гадать и ворожить.

  • Нельзя садиться за праздничный стол старой или нестираной одежде.

  • На Сочельник нельзя сквернословить, ругаться или ссориться.

  • Нельзя употреблять и спиртное.

Ранее, OBOZREVATEL собрал идеи поздравлений с Сочельником – в прозе, стихах, красивые открытки.

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Автор
Мария Дидык
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