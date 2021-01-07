Рождественский пост завершился: как безопасно выйти

В Рождество, 7 января, для православных и греко-католиков Украины закончился традиционный сорокадневный Рождественский пост.

Начиная с этого дня к употреблению верующим разрешены продукты животного происхождения: яйца, мясо, молоко и молочные продукты.

Как рассказала OBOZREVATEL диетолог Татьяна Кихтева, выходить из поста следует поэтапно: нельзя в первый же день начинать есть и яйца, и молоко, и мясо. Вводить в рацион эти продукты рекомендуется постепенно, начиная с наиболее легкой пищи.

Так, в первый-второй день можно добавлять в меню яйца, на третий-четвертый – молочные продукты, а на седьмой – мясо. Через неделю можно питаться уже в обычном сбалансированном режиме, отметила специалист.

Рождественский пост ежегодно продолжается с 28 ноября по 6 января включительно. Он посвящен великому христианскому празднику – Рождеству Христову. Другое его название – Филиппов пост, или Филипповки, так как заговенье на него приходится на день памяти апостола Филиппа.

Цель Рождественского поста – очищение души к празднику через молитву, воздержание в пище и покаяние. В это время рекомендуется отказаться от потребления продуктов животного происхождения, регулярно молиться, читать духовную литературу, посещать церковь, пресекать дурные поступки и помыслы и делать добрые дела.

Следующий после Рождественского – Великий пост, который в 2021 году приходится на 15 марта – 1 мая.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в Рождество Христово, которое по юлианскому календарю празднуют 7 января. Также сообщалось, почему праздник отмечают в разные дни.