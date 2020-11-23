Рождественский пост 2020-2021: календарь питания по дням

В субботу, 28 ноября, для православных верующих начинается Рождественский пост. Другое его название – Филиппов, поскольку заговенье на него приходится на Филиппов день 27 ноября.

Рождественский пост был установлен в честь празднования Рождества Христова. Длится он ровно 40 дней, в течение которых запрещается употреблять продукты животного происхождения. Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил календарь питания в Рождественский пост по дням.

Календарь питания по дням: что можно есть в Рождественский пост

28 ноября, суббота – разрешена к употреблению рыба, морепродукты, горячая пища с маслом;

29 ноября, воскресенье – разрешены рыба, морепродукты, горячая пища с маслом;

30 ноября, понедельник – разрешена горячая пища без масла;

1 декабря, вторник – рыба, горячая пища с маслом;

2 декабря, среда – сухоядение (разрешены хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);

3 декабря, четверг – разрешена рыба и морепродукты, горячая пища с маслом;

4 декабря, пятница – в честь праздника Введение Богородицы разрешаются к употреблению рыба, блюда с маслом и вино.

Рождественский пост считается не таким строгим, как Великий kleo.ru

5 декабря, суббота – можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с маслом;

6 декабря, воскресенье – можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с маслом;

7 декабря, понедельник – разрешается горячая пища без масла: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;

8 декабря, вторник – рыба, морепродукты, горячая пища с маслом;

9 декабря, среда – сухоядение (разрешены хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);

10 декабря, четверг – рыба и морепродукты, горячая пища с маслом;

11 декабря, пятница – сухоядение (разрешены хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);

12 декабря, суббота – можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с маслом;

Рождественский пост установлен в честь празднования Рождества Христова Pixabay

13 декабря, воскресенье – можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с маслом;

14 декабря, понедельник – разрешена горячая пища без масла: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;

15 декабря, вторник – рыба, морепродукты, горячая пища с маслом;

16 декабря, среда – сухоядение (разрешены хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);

17 декабря, четверг – рыба и морепродукты, горячая пища с маслом;

18 декабря, пятница – сухоядение (разрешены хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);

19 декабря, суббота – День святого Николая, разрешается есть рыбу, горячую пищу с маслом, выпить немного вина;

20 декабря, воскресенье – можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с маслом;

21 декабря, понедельник – горячая пища без масла: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;

В Рождественский пост в отдельные дни разрешается есть рыбу Pixabay

22 декабря, вторник – горячая пища с маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;

23 декабря, среда – сухоядение (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);

24 декабря, четверг – горячая пища с маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;

25 декабря, пятница – сухоядение (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);

26 декабря, суббота – можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с маслом;

27 декабря, воскресенье – можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с маслом;

28 декабря, понедельник – горячая пища без масла: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;

В Рождественский пост одним из основных блюд являются постные супы Pixabay

29 декабря, вторник – горячая пища с маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;

30 декабря, среда – сухоядение (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);

31 декабря, четверг – горячая пища с маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;

1 января, пятница – сухоядение (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);

2 января, суббота – разрешается горячая пища с маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;

3 января, воскресенье – разрешается горячая пища с маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;

4 января, понедельник – сухоядение (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);

5 января, вторник – разрешена горячая пища без масла: постные супы, каши, тушеные или вареные овощи и грибы;

6 января, среда – Рождественский сочельник, сухоядение: (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи).

В канун Рождества, в Святой вечер 6 января, с появлением первой звезды в небе к столу подают 12 постных блюд, первым традиционно является кутья.

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