Рождественский пост 2020-2021: календарь питания по дням
В субботу, 28 ноября, для православных верующих начинается Рождественский пост. Другое его название – Филиппов, поскольку заговенье на него приходится на Филиппов день 27 ноября.
Рождественский пост был установлен в честь празднования Рождества Христова. Длится он ровно 40 дней, в течение которых запрещается употреблять продукты животного происхождения. Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил календарь питания в Рождественский пост по дням.
Календарь питания по дням: что можно есть в Рождественский пост
28 ноября, суббота – разрешена к употреблению рыба, морепродукты, горячая пища с маслом;
29 ноября, воскресенье – разрешены рыба, морепродукты, горячая пища с маслом;
30 ноября, понедельник – разрешена горячая пища без масла;
1 декабря, вторник – рыба, горячая пища с маслом;
2 декабря, среда – сухоядение (разрешены хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);
3 декабря, четверг – разрешена рыба и морепродукты, горячая пища с маслом;
4 декабря, пятница – в честь праздника Введение Богородицы разрешаются к употреблению рыба, блюда с маслом и вино.
5 декабря, суббота – можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с маслом;
6 декабря, воскресенье – можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с маслом;
7 декабря, понедельник – разрешается горячая пища без масла: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;
8 декабря, вторник – рыба, морепродукты, горячая пища с маслом;
9 декабря, среда – сухоядение (разрешены хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);
10 декабря, четверг – рыба и морепродукты, горячая пища с маслом;
11 декабря, пятница – сухоядение (разрешены хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);
12 декабря, суббота – можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с маслом;
13 декабря, воскресенье – можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с маслом;
14 декабря, понедельник – разрешена горячая пища без масла: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;
15 декабря, вторник – рыба, морепродукты, горячая пища с маслом;
16 декабря, среда – сухоядение (разрешены хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);
17 декабря, четверг – рыба и морепродукты, горячая пища с маслом;
18 декабря, пятница – сухоядение (разрешены хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);
19 декабря, суббота – День святого Николая, разрешается есть рыбу, горячую пищу с маслом, выпить немного вина;
20 декабря, воскресенье – можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с маслом;
21 декабря, понедельник – горячая пища без масла: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;
22 декабря, вторник – горячая пища с маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;
23 декабря, среда – сухоядение (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);
24 декабря, четверг – горячая пища с маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;
25 декабря, пятница – сухоядение (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);
26 декабря, суббота – можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с маслом;
27 декабря, воскресенье – можно есть рыбу, морепродукты, горячую пищу с маслом;
28 декабря, понедельник – горячая пища без масла: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;
29 декабря, вторник – горячая пища с маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;
30 декабря, среда – сухоядение (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);
31 декабря, четверг – горячая пища с маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;
1 января, пятница – сухоядение (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);
2 января, суббота – разрешается горячая пища с маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;
3 января, воскресенье – разрешается горячая пища с маслом: постные супы, каши, тушеные овощи и грибы;
4 января, понедельник – сухоядение (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи);
5 января, вторник – разрешена горячая пища без масла: постные супы, каши, тушеные или вареные овощи и грибы;
6 января, среда – Рождественский сочельник, сухоядение: (хлеб, соль, вода, сухофрукты, свежие овощи и фрукты, мед, орехи).
В канун Рождества, в Святой вечер 6 января, с появлением первой звезды в небе к столу подают 12 постных блюд, первым традиционно является кутья.
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