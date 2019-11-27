Рождественский пост: что можно и нельзя есть начиная с 28 ноября.Календарь

28 ноября начинается Рождественский пост – один из четырех многодневных постов в православии.

Его еще называют Филиппов пост, поскольку заговенье на него обычно выпадает в Филиппов день 27 ноября. Подробнее о посте, о том, что можно и нельзя есть, расскажет OBOZREVATEL (чтобы увидеть календарь, прокрутите новость в самый низ).

Рождественский пост 2019: когда начинается

Рождественский пост длится ровно 40 дней, у православных христиан он начинается ежегодно 28 ноября и заканчивается в канун Рождества 6 января. Это последний в году многодневный пост.

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У католиков Рождественский пост начинается на 13 дней раньше и длится с 15 ноября по 24 декабря. Рождество они празднуют 25 декабря.

Рождественский пост имеет целью духовное очищение людей через покаяние, молитву и воздержание в пище, чтобы встретить Рождество с чистой душой.

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Рождественский пост: что нельзя есть

Рождественский пост не такой строгий, как Великий и Успенский посты. Основу стола в этот период составляют овощи, каши, бобовые и грибы. Иногда разрешается съесть немного рыбы, а по выходным – выпить вина.

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В то же время, в течение 40 дней поста строго запрещается есть продукты животного происхождения: молоко, мясо, яйца, сливочное масло, сыр и все производные от них.

6 января вечером при появлении первой звезды на небе, которая извещает о рождении Иисуса Христа, православные христиане садятся за праздничный ужин: к столу подают традиционно 12 постных блюд, первой принято есть кутью.

Народна правда

Кутья готовится из пшеницы, риса или перловой крупы, с добавлением орехов, меда, изюма, мака, сухофруктов или цукатов.

Как войти в Рождественский пост: советы

Чтобы ограничения в питании в Рождественский пост легче воспринял организм, стоит придерживаться следующих рекомендаций:

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– начинать готовиться к посту следует за несколько недель, плавно исключая продукты животного происхождения из рациона;

– низкую калорийность пищи компенсировать большей порцией, в первые дни лучше стараться есть чаще;

– за день до начала Рождественского поста рекомендуются очистить кишечник, чтобы запустились механизмы внутриклеточного питания – иначе будет сложнее подавить аппетит, особенно в первые 2-3 дня;

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– между приемами пищи устраивать перекусы овощами и фруктами, а вместо сока или компота пить воду.

– начинать пост со слабыми ограничениями, затем постепенно ужесточать их.

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Календарь Рождественского поста-2019 по дням

С 28 ноября по 19 декабря:

28 ноября, четверг - горячая пища с маслом и рыба.

29 ноября, пятница - сухоядение (фрукты, овощи, орехи, хлеб, мед и сухофрукты, без масла).

30 ноября, суббота - горячая пища с маслом и рыба, разрешается вино.

1 декабря, воскресенье - блюда с маслом, рыба и вино.

2 декабря, понедельник - горячая растительная пища без масла.

3 декабря, вторник - горячая растительная пища с маслом и рыба.

4 декабря, среда - Введение во храм Пресвятой Богородицы. Разрешается рыба, блюда с маслом и вино.

5 декабря, четверг - горячая пища с маслом и рыба.

6 декабря, пятница - сухоядение.

7 декабря, суббота - горячая растительная пища с маслом, рыба и вино.

8 декабря, воскресенье - блюда с маслом, рыба, вино.

9 декабря, понедельник - горячая пища без масла.

10 декабря, вторник - растительная пища с добавлением масла (супы, каши), а также рыба.

11 декабря, среда - сухоядение.

12 декабря, четверг - горячая растительная пища с маслом, рыба.

13 декабря, пятница - сухоядение.

14 декабря, суббота - горячая пища с маслом и рыба, разрешается вино.

15 декабря, воскресенье - блюда с маслом, рыба и вино.

16 декабря, понедельник - любая растительная пища без масла.

17 декабря, вторник - растительная пища с добавлением масла и рыба.

18 декабря, среда - сухоядение.

19 декабря, четверг - День святого Николая. Растительная пища с добавлением масла, рыба и немного вина.

С 20 декабря до 1 января:

20 декабря, пятница - сухоядение.

21 декабря, суббота - горячая пища растительного происхождения с маслом, рыба и вино.

22 декабря, воскресенье - горячая пища с маслом, рыба, немного вина.

23 декабря, понедельник - горячая растительная пища без масла.

24 декабря, вторник - горячая растительная пища с растительным маслом.

25 декабря, среда - сухоядение.

26 декабря, четверг - горячие блюда с маслом.

27 декабря, пятница - сухоядение.

28 декабря, суббота - горячая пища растительного происхождения с маслом, рыба и вино.

29 декабря, воскресенье - горячие блюда с маслом, рыба, вино.

30 декабря, понедельник - горячая растительная пища без масла.

31 декабря, вторник - горячая растительная пища с растительным маслом.

1 января, среда - Новый год. Сухоядение.

Со 2 по 6 января:

2 января, четверг - горячая растительная пища без масла.

3 января, пятница - сухоядение.

4 января, суббота - растительная пища с растительным маслом.

5 января, воскресенье - горячая пища с маслом.

6 января, понедельник - Сочельник. До первой звезды запрещено есть, а на столе должны быть только постные блюда.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о Дне памяти святого апостола Филиппа. В народе этот праздник также называется Филиппов день, или Куделица.

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