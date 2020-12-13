Рождественские гадания: можно ли верующим прибегать к этим обрядам

Церковь не поощряет гадания не только в Рождество и другие большие христианские праздники, но и в любой другой момент времени.

Об этом OBOZREVATEL рассказал священник Александр Дедюхин. Так, по словам священнослужителя, гадание является грехом, так как предполагает обращение к темным силам.

"Подобными манипуляциями человек пытается заглянуть в духовный мир не из распахнутых ворот Божиих, а черным ходом, крадучись, с помощью бесов", – отметил священник.

Он добавил, что Бог даровал человеку абсолютную свободу, в том числе свободу духовного роста и открытия тайн будущего. Однако все, по словам священнослужителя, должно происходить в чистоте и святости, через тяжелейшую духовную работу над собой.

"Если коротко, – когда мы становимся едиными с Богом, для нас открываются любые тайны Вездесущего", – сказал Александр Дедюхин.

Александр Дедюхин: Гадание является грехом, так как предполагает обращение к темным силам Facebook Александра Дедюхина

Кроме того, он отметил, что, обращаясь к колдовству, человек, по сути, крадет знания, ненужные и не принадлежащие ему.

"Даже если на первый взгляд может показаться, что ничего плохого нет в том, когда девушка гадает на суженого, все же эти знания приходят от бесов и, как правило, происходит так, что все это колдовство в жизни не помогает, а наоборот – разрушает", – добавил священник.

Он также сообщил, что гадания и колдовство, как и все грехи, "ведут к болезням, неврозам и смерти", поэтому лучше не "играть с огнем".

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