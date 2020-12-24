Рождественская омела: что это и какие традиции связаны с ней

Омела– традиционное украшение на Рождество, под которым целуются влюбленные для того, чтобы всю жизнь быть вместе.

Накануне праздника OBOZREVATEL решил напомнить, чем особенный этот обычай. Его родоначальницей считается Великобритания. С древних времен омела была одним из самых волшебных, таинственных и священных растений. Древние манускрипты утверждают, что она способна даровать жизнь и плодородие, защищать от яда, и быть сильным афродизиаком.

Предполагается, что традиция целоваться под омелой уходит корнями в историю древних викингов и изначально она появилась как проявление материнской любви к сыну. А уже древние греки сделали ее культом для влюбленных, придумав красивый обряд, который был заключительным событием ежегодного фестиваля Сатурналий. Он заключался в том, что парни брали веточку омелы, подходили к понравившейся им девушке, и целовали ее – это было благодатное время, когда разрешалось влюбленным открыто демонстрировать свои чувства. Вскоре поцелуй под омелой стал обрядом бракосочетания.

Современная же традиция немного отличается от древней. Теперь в определенное время рождественского праздника девушка становится под гроздью омелы и ждет, пока влюбленный в нее парень поспешит поцеловать ее – это является безмолвным предложением руки и сердца. На 12 день это растение сжигают, и пара уже не может изменить свое решение, а обязательно должны вступить в брак.

Если же девушка под омелой осталась нецелованной, то в ближайшем году замуж она не выйдет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в канун католического Рождества, 24 декабря, отмечается рождественский Сочельник. В этот день существует традиция ничего не есть до восхода первой звезды в вечернем небе. Об этом и других обычаях этого дня читайте в нашем материале.