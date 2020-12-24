Рождественская омела: что это и какие традиции связаны с ней

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Праздники
260
Девушка становится под гроздью омелы и ждет, пока любимый ее поцелует

Омела– традиционное украшение на Рождество, под которым целуются влюбленные для того, чтобы всю жизнь быть вместе.

Накануне праздника OBOZREVATEL решил напомнить, чем особенный этот обычай. Его родоначальницей считается Великобритания. С древних времен омела была одним из самых волшебных, таинственных и священных растений. Древние манускрипты утверждают, что она способна даровать жизнь и плодородие, защищать от яда, и быть сильным афродизиаком.

Предполагается, что традиция целоваться под омелой уходит корнями в историю древних викингов и изначально она появилась как проявление материнской любви к сыну. А уже древние греки сделали ее культом для влюбленных, придумав красивый обряд, который был заключительным событием ежегодного фестиваля Сатурналий. Он заключался в том, что парни брали веточку омелы, подходили к понравившейся им девушке, и целовали ее – это было благодатное время, когда разрешалось влюбленным открыто демонстрировать свои чувства. Вскоре поцелуй под омелой стал обрядом бракосочетания.

Современная же традиция немного отличается от древней. Теперь в определенное время рождественского праздника девушка становится под гроздью омелы и ждет, пока влюбленный в нее парень поспешит поцеловать ее – это является безмолвным предложением руки и сердца. На 12 день это растение сжигают, и пара уже не может изменить свое решение, а обязательно должны вступить в брак.

Если же девушка под омелой осталась нецелованной, то в ближайшем году замуж она не выйдет.

Если девушка под омелой осталась нецелованной, то в ближайшем году замуж она не выйдет

Как сообщал OBOZREVATEL, в канун католического Рождества, 24 декабря, отмечается рождественский Сочельник. В этот день существует традиция ничего не есть до восхода первой звезды в вечернем небе. Об этом и других обычаях этого дня читайте в нашем материале.

Рождество