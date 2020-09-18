Рош ха-Шана 2020: красивые поздравления с еврейским Новым годом

Празднование Рош ха-Шана – нового года у иудеев – в 2020 году начинается вечером в пятницу, 18 сентября.
В эти дни отмечают не только смену календарных дат, но и вспоминают начало истории человечества, описанное в Священном Писании как день сотворения первых людей – Адама и Евы. К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.
Рош ха-Шана 2020: смс, стихи и проза
Пусть будет жизнь послаще меда
И ароматнее цветов,
Пусть будет солнечной погода,
И пусть цветет в душе любовь.
Пусть в Книгу жизни вас запишут,
Пусть вера в вас всегда живет,
Молитвы ваши пусть услышат,
И вечно пусть душа поет.
***
З Рош ха-Шана вітаю,
Настає новий рік,
Це цикл життя новий,
Нехай він радість принесе.
Бажаю щастя і удачі,
Гармонії в душі завжди,
Спокійно нехай серце буде
І в радості біжать роки.
***
Пускай тебе Рош ха-Шана
Подарит яркие мгновения!
Пусть будет жизнь любви полна,
Приносит только наслаждение!
Пускай все сбудутся мечты,
Здоровья крепкого желаю,
Богатства, мира, доброты
И счастья без конца и края!
***
Рош ха-Шана – еврейский Новый год.
Ликует, празднует и веселится весь народ,
И в этот час всеобщего веселья
Примите с Новым годом поздравленья!
Я поздравляю вас, желаю вам удачи.
Удача, как известно, много значит.
Желаю вам здоровья, радости и счастья.
Обходят стороной вас пусть горе и ненастья.
Желаю интересно жить – долой печаль и скуку.
Ну и еще от всей души – Шана това у-метука!
***
Вітаю! Нехай свято Рош ха-Шана принесе неймовірний життєвий успіх, удачу і кохання, щастя і благополуччя. Нехай будуть почуті молитви і послано все те, про що мріялося. Нехай життя супроводжується милосердям, добротою душі і справедливістю. Нехай смачні будуть хала і медові яблука.
***
В добрый праздник Рош ха-Шана шлю свои поздравления и самые искренние пожелания мира, счастья, любви. Пусть затрубит шофар и прочь уйдут все беды, все тревоги, все глупые мысли. Я желаю прощения за все грехи и славного года впереди – года для радости, хороших поступков, благих вестей.
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Вітаю з великим святом. Бажаю, щоб кожен відпустив і залишив все погане і увійшов в новий цикл тільки з добром і честю в серце. Бажаю веселого святкування, смачних страв, солодких і приємних, як мед, зустрічей з рідними і близькими людьми. Нехай у ваших домівках завжди буде мир, любов і достаток.
Открытки и картинки к Рош ха-Шана
Видео с поздравлениями
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и истории Рош ха-Шана.
По материалам: pozdravok.ru.