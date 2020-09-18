Рош ха-Шана 2020: красивые поздравления с еврейским Новым годом

Празднование Рош ха-Шана – нового года у иудеев – в 2020 году начинается вечером в пятницу, 18 сентября.

В эти дни отмечают не только смену календарных дат, но и вспоминают начало истории человечества, описанное в Священном Писании как день сотворения первых людей – Адама и Евы. К празднику OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.

Рош ха-Шана 2020: смс, стихи и проза

Пусть будет жизнь послаще меда

И ароматнее цветов,

Пусть будет солнечной погода,

И пусть цветет в душе любовь.

Пусть в Книгу жизни вас запишут,

Пусть вера в вас всегда живет,

Молитвы ваши пусть услышат,

И вечно пусть душа поет.

***

З Рош ха-Шана вітаю,

Настає новий рік,

Це цикл життя новий,

Нехай він радість принесе.

Бажаю щастя і удачі,

Гармонії в душі завжди,

Спокійно нехай серце буде

І в радості біжать роки.

***

Пускай тебе Рош ха-Шана

Подарит яркие мгновения!

Пусть будет жизнь любви полна,

Приносит только наслаждение!

Пускай все сбудутся мечты,

Здоровья крепкого желаю,

Богатства, мира, доброты

И счастья без конца и края!

***

Рош ха-Шана – еврейский Новый год.

Ликует, празднует и веселится весь народ,

И в этот час всеобщего веселья

Примите с Новым годом поздравленья!

Я поздравляю вас, желаю вам удачи.

Удача, как известно, много значит.

Желаю вам здоровья, радости и счастья.

Обходят стороной вас пусть горе и ненастья.

Желаю интересно жить – долой печаль и скуку.

Ну и еще от всей души – Шана това у-метука!

***

Вітаю! Нехай свято Рош ха-Шана принесе неймовірний життєвий успіх, удачу і кохання, щастя і благополуччя. Нехай будуть почуті молитви і послано все те, про що мріялося. Нехай життя супроводжується милосердям, добротою душі і справедливістю. Нехай смачні будуть хала і медові яблука.

***

В добрый праздник Рош ха-Шана шлю свои поздравления и самые искренние пожелания мира, счастья, любви. Пусть затрубит шофар и прочь уйдут все беды, все тревоги, все глупые мысли. Я желаю прощения за все грехи и славного года впереди – года для радости, хороших поступков, благих вестей.

***

Вітаю з великим святом. Бажаю, щоб кожен відпустив і залишив все погане і увійшов в новий цикл тільки з добром і честю в серце. Бажаю веселого святкування, смачних страв, солодких і приємних, як мед, зустрічей з рідними і близькими людьми. Нехай у ваших домівках завжди буде мир, любов і достаток.

Открытки и картинки к Рош ха-Шана

Видео с поздравлениями

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и истории Рош ха-Шана.

По материалам: pozdravok.ru.