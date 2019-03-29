Родительская суббота 30 марта: что нельзя делать

30 марта православные христиане отмечают вторую Родительскую субботу в 2019 году.
OBOZREVATEL расскажет, что обязательно нужно и категорически запрещено делать в этот день.
Что такое Родительская суббота
В переводе с греческого суббота значит "ходатайство", поэтому именно в этот день принято вспоминать своих почивших родителей и близких. Вспоминают ушедших в иной мир молитвой и панихидой.
Также отметим, что во все дни Великого поста, кроме суббот, в церквях не предусмотрено поминание мертвых, поскольку службы сокращены.
Фото: rg.ru
Что нужно сделать в Родительскую субботу
В субботу 30 марта каждому верующему необходимо посетить службу в церкви и обязательно отстоять ее полностью. Не следует в этот день приходить в храм с пустыми руками: лучше всего принести постные продукты и вещи, чтобы после церковнослужители раздали их нуждающимся. Таким образом вы сможете помянуть близких, которых церковь по правилам не вспоминает. К ним относятся некрещенные, самоубийцы, умершие от абортов и прочие.
Также после визита в церковь, следует пойти на кладбище и помянуть покойных близких там. Нужно навести порядок на территории кладбища возле могил своих родных.
Фото: paranormal-news.ru
Что нельзя делать в Родительскую субботу
В Родительскую субботу церковь рекомендует воздержаться от излишней скорби.
В эти дни не принято говорить о покойных плохо.
Нельзя писать поминальные записки с именами самоубийц или некрещеных в православной церкви.
Запрещено и считается большим грехом поминать покойных спиртными напитками.
В этот день нельзя шумно веселиться.
Нельзя скандалить, конфликтовать и повышать голос.
Нельзя покидать службу в церкви до ее окончания.
Рекомендовано посетить церковь, а если нет такой возможности — помолиться хотя бы дома.
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