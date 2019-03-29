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Родительская суббота 30 марта: что нельзя делать

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30 марта православные христиане отмечают вторую Родительскую субботу в 2019 году.

OBOZREVATEL расскажет, что обязательно нужно и категорически запрещено делать в этот день.

Что такое Родительская суббота

В переводе с греческого суббота значит "ходатайство", поэтому именно в этот день принято вспоминать своих почивших родителей и близких. Вспоминают ушедших в иной мир молитвой и панихидой.

Также отметим, что во все дни Великого поста, кроме суббот, в церквях не предусмотрено поминание мертвых, поскольку службы сокращены.

Родительская суббота 30 марта: что нельзя делать

Фото: rg.ru

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Что нужно сделать в Родительскую субботу

В субботу 30 марта каждому верующему необходимо посетить службу в церкви и обязательно отстоять ее полностью. Не следует в этот день приходить в храм с пустыми руками: лучше всего принести постные продукты и вещи, чтобы после церковнослужители раздали их нуждающимся. Таким образом вы сможете помянуть близких, которых церковь по правилам не вспоминает. К ним относятся некрещенные, самоубийцы, умершие от абортов и прочие.

Также после визита в церковь, следует пойти на кладбище и помянуть покойных близких там. Нужно навести порядок на территории кладбища возле могил своих родных.

Родительская суббота 30 марта: что нельзя делать

Фото: paranormal-news.ru

Что нельзя делать в Родительскую субботу

  • В Родительскую субботу церковь рекомендует воздержаться от излишней скорби.

  • В эти дни не принято говорить о покойных плохо.

  • Нельзя писать поминальные записки с именами самоубийц или некрещеных в православной церкви.

  • Запрещено и считается большим грехом поминать покойных спиртными напитками.

  • В этот день нельзя шумно веселиться.

  • Нельзя скандалить, конфликтовать и повышать голос.

  • Нельзя покидать службу в церкви до ее окончания.

  • Рекомендовано посетить церковь, а если нет такой возможности — помолиться хотя бы дома.

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