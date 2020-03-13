Родительская суббота 14 марта: что строго нельзя делать

Православные верующие 14 марта отмечают первую Родительскую субботу Великого поста 2020.
Что обязательно нужно и что категорически нельзя делать в этот день, рассказывает OBOZREVATEL.
Родительская суббота: что это за день
С греческого языка суббота означает "ходатайство", поэтому именно в этот день у христиан принято вспоминать почивших близких.
Поскольку в остальные дни Великого поста службы сокращены и церковь не предусматривает поминания, для молитв в честь умерших и установлены Родительские субботы.
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Их называют еще Вселенскими родительскими субботами, а панихиды, совершаемые в эти дни, – вселенскими панихидами.
Что нужно делать в Родительскую субботу
В Родительскую субботу 14 марта верующим необходимо посетить службу в храме и обязательно отстоять ее полностью.
В этот день в церковь следует принести постные продукты и вещи, чтобы церковнослужители могли раздать их нуждающимся.
Так человек может помянуть близких, которых церковь по своим канонам не вспоминает: это некрещенные, умершие от абортов, самоубийцы и прочие.
Pixabay
После посещения храма нужно пойти на кладбище и помянуть почивших близких там. Возле могил родных нужно навести порядок.
Родительская суббота: что нельзя делать
– Церковь в Родительскую субботу рекомендует воздержаться от излишней скорби.
– Запрещается писать поминальные записки с именами некрещеных в православной церкви или самоубийц.
– Нельзя уходить до окончания службы из храма.
– Большим грехом считается поминать почивших спиртными напитками.
– В Родительскую субботу, как и в другие дни, нельзя плохо говорить о покойных.
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– Также запрещено ругаться, конфликтовать, скандалить и повышать голос.
– В Родительскую субботу под запретом шумные развлечения.
– Рекомендуется сходить в церковь, если же такой возможности нет, – помолиться дома.
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