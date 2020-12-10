Резиденции святого Николая в Украине: как отправить письмо и встретиться с покровителем детей

В субботу, 19 декабря, православные верующие будут праздновать День святого Николая, который считается покровителем всех детей.

Поэтому самые маленькие украинцы особенно ждут праздника. В нашей стране действует несколько резиденций святого, куда можно отправить письмо или даже встретиться и пообщаться с Николаем. Подробнее читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Резиденция святого Николая в Киеве

Резиденция в Киеве в 2020 году работает с 1 декабря по 25 декабря включительно в Большой лаврской колокольне на территории Киево-Печерского заповедника по улице Лаврская, 9.

Время работы: понедельник – пятница с 14:00 до 16:30. Здесь можно лично встретиться со святым Николаем, который принимает письма и рисунки, увидеть традиционную Арку желаний и посетить мастер-классы.

Резиденция святого Николая в Киеве работает на территории Киево-Печерского заповедника UA.News

Резиденции святого Николая во Львове

Во Львове по улице Старознесенская, 70, резиденция святого работает с 3 по 20 декабря ежедневно, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00. Бронировать время необходимо заранее. Цена билета – от 170 гривен в будни и от 230 гривен в выходные. С ребенком, чей рост меньше 120 см, взрослого пропускают бесплатно. А по вторникам с 10:00 до 14:00 вход бесплатный для сирот, детей из малообеспеченных семей и детей с особыми потребностями.

Кроме того, во Львове работают еще три резиденции святого Николая: "Тайная мастерская Святого Николая" во Львовском дворце искусств (с 12 по 18 декабря), "Волшебный домик Николая" на площади Рынок (с 14 до 22 декабря) и "Резиденция Святого Николая на Сыхове" на базе Львовского центра имени Довженко (с 15 до 19 декабря).

Во Львове действуют четыре резиденции святого Николая ZAXID.NET

Сказочное Подворье в Харькове

С 1 декабря по 31 января Дед Мороз ждет в гости в "Сказочном подворье" в Харькове, в поселке Дергачи по адресу переулок Калиновый, 6а. Здесь дети могут посетить дом Деда Мороза, получить подарки, побывать в избушке Бабы-Яги и повстречать других сказочных героев.

С 1 декабря по 31 января Дед Мороз ждет в гости в "Сказочном подворье" в Харькове

Усадьба святого Николая на Гуцульщине

Эта резиденция работает на территории Национального природного парка "Гуцульщина" с 2002 года. Святой Николай живет здесь круглый год, а его роль исполняет местный священник и руководитель комплекса Василий Павлюк.

Здесь можно пообщаться с Николаем, увидеть, как он живет и как работает почта святого: каждый день он получает сотни писем из разных регионов Украины.

На Гуцульщине святой Николай живет круглый год galka.if.ua

Также на территории комплекса есть детская железная дорога, музей этнографии и небольшой зоопарк. Традиционные массовые мероприятия – фестивали, конкурсы, культурные программы – в 2020 году проводиться не будут из-за пандемии коронавируса.

Адрес для писем святому Николаю: НПП "Гуцульщина", улица Дружбы, 84, г. Косов, Косовский район, Ивано-Франковская область, 78600. Отправить письмо можно и по электронной почте: st.nicholas.estate@gmail.com.

Резиденция Николая на территории Национального природного парка "Гуцульщина" Zruchno.Travel

Резиденция святого Николая в Закарпатье

Резиденция святого Николая также открывается в замке Сент-Миклош в поселке Чинадиево, недалеко от Мукачево. Время работы: 14 декабря – 18 декабря с 15:00.

Пообщаться с Николаем можно только через окно – в связи с карантином. Зато можно принести с собой письмо и рисунок для святого. Посещение резиденции бесплатное, можно только оставить пожертвование на развитие исторического объекта.

Отправить письмо в резиденцию можно до 15 декабря по адресу: Ужгород, Главпочтамт, абонентский ящик 1, Святому Николаю.

Резиденция святого Николая в замке Сент-Миклош ТСН

Резиденция в Красной Поляне, Карпаты

Резиденция Святого Николая в поселке Поляница в комплексе "Красная Поляна" работает с 6 по 21 декабря по вторникам, четвергам и выходным с 9:00 до 21:00. Для гостей отеля вход бесплатный, однако все желающие могут поддержать больных детей благотворительными пожертвованиями.

Резиденция Святого Николая в Красной Поляне работает с 6 по 21 декабря residence.land

Здесь дети и их родители могут поучаствовать в спектаклях и конкурсах, оставить письмо Николаю и получить бесплатные подарки. Также предусмотрены музыкально-световые шоу и бесплатные сладости.

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