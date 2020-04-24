Рамадан 2020: что нельзя делать в священный месяц у мусульман

Алина Мельник Праздники 08:40, 24.04.2020 Обновлено: 14:55, 24.04.2020

Девятый месяц календаря у мусульман – Рамадан, или Рамазан, – является самым важным и священным для представителей этой веры. Так, в течение всего месяца следует соблюдать строгий пост, который предполагает отказ от еды, воды и интимных отношений до полного захода солнца.

Рамадан – это один из пяти столпов ислама. Поскольку он тесно связан с лунным календарем, его начало каждый год выпадает на разные даты. В 2020 году Рамадан начинается 23 апреля и заканчивается 23 мая. Окончание Рамадана по традиции отмечается большим мусульманским праздником Ураза-байрам. О том, в чем смысл Рамадана, каковы его правила и что строго запрещено делать, рассказывает OBOZREVATEL.

Рамадан – самый важный месяц у мусульман
Pixabay

Рамадан 2020: в чем смысл поста

Воздержание от пищи не является самоцелью Рамадана. Главный смысл поста – укрепление веры, духовное развитие, переоценка приоритетов и переосмысление образа жизни.

Рамадан для мусульман – это возможность показать Аллаху свою веру, любовь и преданность, очищение от недостойных мыслей. Мусульмане верят, что пост в период Рамадана очищает их души и помогает стать ближе к Создателю. При этом важно, чтобы человек искренне принял пост – иначе он считается недействительным.

Рамадан 2020: один из пяти столпов ислама
Pixabay

Предписания поста

  • Каждый мусульманин должен с искренностью и почтением соблюдать пост месяца Рамадана от восхода солнца и до заката.

  • После утренней молитвы и до самого заката солнца мусульманину нужно полностью отказаться от приема пищи и воды. Также запрещено дышать табачным дымом и вступать в половые отношения.

Условия поста

По правилам Рамадана начинать поститься можно только при соответствии следующим условиям:

Рамадан 2020: что нельзя делать
Pixabay

  • верующий должен быть совершеннолетним по комплексу предписаний Шариата;

  • верующий должен иметь здравый незатуманенный рассудок, адекватно воспринимать мир и не быть душевнобольным;

  • верующий должен быть здоровым, чтобы иметь возможность правильно поститься.

Что нельзя делать в Рамадан

Чтобы не нарушать пост, следует избегать запрещенных предписаний:

  • Преднамеренный прием пищи, питье воды, прием лекарственных препаратов, курение.

  • Преднамеренная интимная связь с женой/мужем.

Рамадан 2020
Pixabay

  • Применение лекарственного препарата через уши и нос.

  • Специально вызванная тошнота и рвота.

  • Случайное попадание жидкости во время омовения через носоглотку.

Что можно делать во время Рамадана

Считается, что пост продолжается:

  • Если совершить случайный прием пищи: если мусульманин забылся и что-то съел или выпил, но потом опомнился и прекратил, то он продолжает пост. Считается, что это Аллах угостил его.

  • Если принять душ, совершить полное омовение или недолго находиться в бане.

Рамадан 2020: что можно делать
Pixabay

  • Если пробовать пищу, но не глотать ее.

  • Если полоскать ротовую полость и промывать нос.

  • Если закапать зрачки лекарственными препаратами, а также накрасить глаза сурьмой.

  • Если сдать кровь.

Во время Рамадана мусульманин может совершать прием пищи лишь дважды в сутки: до рассвета и после заката.

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