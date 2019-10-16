"Черная пятница" в Украине: когда ждать и как готовиться

В 2019 году долгожданный для шопоголиков день глобальных распродаж "Черная пятница" в Украине стартует 29 ноября.

Магазины порадуют большими скидками, а бытовые товары можно будет приобрести на 70% дешевле. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать историю возникновения Black Friday и лайфхаки, которые пригодятся любителям выгодных покупок.

Черная пятница vesti.ru

Черная пятница – откуда появилась традиция и когда проходит

Период распродаж "Черная пятница" изначально появился в США. Американцы отправлялись за покупками после Дня благодарения, который приходился на четвертый четверг ноября. Таким образом, распродажи попадали на 23-29 числа.

Однако сам термин Black Friday изначально не был связан с походами по магазинам. Он возник в 1969 году, когда произошел шокирующий обвал рынка золота. Позже название использовалось для других биржевых кризисов на Уолл-стрит.

Черная пятница в США Иллюстрация

А распродажи после Дня благодарения просто не имели названия долгое время. Пока в марте 1970 года магазин в Пенсильвании не расклеил плакаты про "Распродажу Черной пятницы". Тогда имелось в виду, что день попадает на пятницу 13-е, которую тоже назвали черной из суеверий. В последствии из-за удачной рекламы это мероприятие ассоциировалось у покупателей исключительно, как Black Friday.

Первая реклама Black Friday о распродажах

Чем же примечательна "Черная пятница"

В этот день торговые центры открываются для посетителей в полночь, сразу же получая огромный поток любителей дешевых покупок. Обычно на товары разного спектра устанавливаются скидки от 50 до 80 %. Некоторые покупатели даже специально к этой дате копят определенную сумму денег, чтобы спустить ее на дорогую в обычные дни покупку.

"Черная пятница" 2019 в Украине – лайфхаки

Несмотря на то, что в этот день в магазинах огромные скидки, можно в буквальном смысле остаться на мели или нарваться на мошенников. Чтобы не попасть в подобные ситуации, перед походом за покупками нужно обязательно ознакомиться со всей имеющейся в сети информацией о скидках.

Тем временем, новичкам стоит учитывать всего несколько основных правил, которые позволят после "Черной пятницы" остаться не только с покупками, но и не разораться.

Во-первых, перед походами по магазинам нужно определиться с товаром, который хочется или необходимо приобрести. Лучше всего составить список, узнать, где можно найти эти вещи. А уже в торговом центре целенаправленно брать только то, что расписано. Это позволит избежать лишних затрат, приобретения совершенно ненужного товара и сократить время, проведенное в этом "безумии". Ведь в день скидок люди буквально рвутся к полкам.

"Черная пятница" - составить список pixabay

Во-вторых, необходимо заранее подготовить финансовую составляющую. Речь идет о наличных и деньгах на банковской карте. Могут возникнуть разные ситуации, потому лучше подстраховаться.

"Черная пятница" - готовим деньги - лайфхак

В-третьих, перед "Черной пятницей" важно заблаговременно расписать свой бюджет, а именно – определить крайнюю сумму, которую вы готовы потратить. Это важно для самоконтроля во время покупок.

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