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12 декабря • обновлено в 15:46
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Пятница 13-е: что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь неприятности

1.9т
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Многие люди, которые придерживаются суеверий, считают пятницу 13-го зловещим днем, который приносит сплошные неприятности.

Некоторые даже стараются вовсе не выходить из дома в этот день, чтобы избежать неудач. В связи с этим OBOZREVATEL решил рассказать о давних традициях и запретах, связанных с пятницой 13-го.

Пятница 13-е: что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь неприятности

beztabu.net

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Так, согласно народным приметам в пятницу 13-го крайне нежелательно начинать новые дела и проекты.

А уходя из дома или с работы, нельзя оглядываться и возвращаться, даже если вы что-то забыли.

Кроме того, в пятницу 13-е лучше не отправляться в дальние путешествия, так как, по суевериям, есть риск не вернуться назад.

Запрещается также играть свадьбу в пятницу 13 – это плохая примета, которая означает, что семья не будет счастлива.

Пятница 13-е: что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь неприятности

"Факты"

В этот день также нельзя покупать или продавать недвижимость.

По некоторым суевериям в пятницу 13-го нельзя стоять под лестницей, иначе постигнет кара; стричь ногти и волосы; надевать одежду коричневого цвета; чертыхаться и произносить слово "свинья".

В этот день также нельзя красить волосы в рыжие оттенки. Считается также, что перестилать постель в этот день – не к добру.

По народным приметам, нужно беречься переходящих вам дорогу черных котов и людей с пустыми ведрами, – неприятности могут усилиться в этот день.

Пятница 13-е: что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь неприятности

pixabay.com

Согласно еще одному запрету, ложась спать в пятницу 13, нельзя долго смотреть в зеркало.

Стоит ли верить в приметы и запреты – решать только вам. Но что действительно нельзя делать в пятницу 13-го – так это бояться ее, думая о плохом и нагнетая ситуацию. Поэтому страхов советуем вам избегать, а думать только о хорошем!

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Автор
Алина Мельник
Место
Украина
Теги
традиции календарь
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Комментарии на сайте не модерированы
Дмитрук Александр
Дмитрук Александр
в Укрорейхе каждый день пятница 13. Даже вышиванка и щеневмерла не помогают
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