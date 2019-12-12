Пятница 13-е: что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь неприятности

Многие люди, которые придерживаются суеверий, считают пятницу 13-го зловещим днем, который приносит сплошные неприятности.

Некоторые даже стараются вовсе не выходить из дома в этот день, чтобы избежать неудач. В связи с этим OBOZREVATEL решил рассказать о давних традициях и запретах, связанных с пятницой 13-го.

beztabu.net

Так, согласно народным приметам в пятницу 13-го крайне нежелательно начинать новые дела и проекты.

А уходя из дома или с работы, нельзя оглядываться и возвращаться, даже если вы что-то забыли.

Кроме того, в пятницу 13-е лучше не отправляться в дальние путешествия, так как, по суевериям, есть риск не вернуться назад.

Запрещается также играть свадьбу в пятницу 13 – это плохая примета, которая означает, что семья не будет счастлива.

"Факты"

В этот день также нельзя покупать или продавать недвижимость.

По некоторым суевериям в пятницу 13-го нельзя стоять под лестницей, иначе постигнет кара; стричь ногти и волосы; надевать одежду коричневого цвета; чертыхаться и произносить слово "свинья".

В этот день также нельзя красить волосы в рыжие оттенки. Считается также, что перестилать постель в этот день – не к добру.

По народным приметам, нужно беречься переходящих вам дорогу черных котов и людей с пустыми ведрами, – неприятности могут усилиться в этот день.

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Согласно еще одному запрету, ложась спать в пятницу 13, нельзя долго смотреть в зеркало.

Стоит ли верить в приметы и запреты – решать только вам. Но что действительно нельзя делать в пятницу 13-го – так это бояться ее, думая о плохом и нагнетая ситуацию. Поэтому страхов советуем вам избегать, а думать только о хорошем!

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