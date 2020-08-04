Пятнадцатое Ава 2020: история, традиции и поздравления с еврейским Днем влюбленных

Еврейский праздник Пятнадцатое ава, или Ту бе-ав, отмечается в полнолуние пятнадцатого ава (пятого месяца еврейского календаря, которому соответствуют июль – начало августа). В 2020 году праздник приходится на 4 августа.

Этот день у евреев считается днем радости и любви, в современном Израиле его отмечают как День влюбленных, подобно Дню святого Валентина. OBOZREVATEL предлагает больше узнать о Ту бе-ав, ознакомившись с его историей и традициями, а также публикует поздравления с праздником.

История праздника

Празднование Ту бе-ав связано с несколькими событиями в истории еврейского народа. Так, в этот день, согласно Талмуду, прекратился мор выходцев из Египта, являвшийся Божьим наказанием за два тяжелых греха: создание золотого тельца и нежелание идти в Землю Израиля.

Также, в частности, 15 Ава был отменен запрет женитьбы потомков рода Вениамина на девушках из других израильских родов, а также запрет на браки между представителями разных израильских родов в целом.

Поздравление с Ту бе-ав (фото: Pinterest)

Традиции на Пятнадцатое ава

В наше время древняя традиция празднования Ту бе-ав утеряна, в праздник лишь не читают таханун (покаянные молитвы) и не предаются скорби. Также начиная с 15 Ава следует посвящать больше времени изучению Торы, поскольку ночи становятся длиннее, а "ночь создана для учебы".

В Талмуде говорится, что в далеком прошлом в праздник Ту бе-ав "иерусалимские девушки выходили плясать в виноградники" и что "всякий, кто был неженат, шел туда", чтобы найти себе невесту.

Сейчас Пятнадцатого ава в Израиле традиционно отмечают День влюбленных. Этот день считается крайне благоприятным для свадьбы, предложений руки и сердца и для ведения переговоров о свадьбе. Влюбленные пары делают подарки друг другу, готовят сюрпризы и признаются в любви.

15 Ава считается крайне благоприятным днем для свадьбы (фото: Pixabay)

Поздравления с Ту бе-ав

Любви покорны все народы,

Мы счастливы, любовь познав,

И, как бы ни летели годы,

Жив будет праздник Ту бе-Ав!

Любите, берегите милых,

Родных, желанных, дорогих!

Любите истово, красиво,

И радуйте почаще их!

***

Еврейский праздник Ту бе-Ав

Сердца соединяет,

И счастье тянет за рукав,

Влюблённых всех сближает!

А нежности пьянящий шлейф

И в воздухе витает,

И романтический напев

Во всех сердцах играет!

***

Пожелания в Ту бе-ав (фото: ggexp.ru)

Ту бе-Ав – это праздник любви,

Любовь в свое сердце скорей позови,

Навек поселилась, чтоб в сердце она,

Чтоб счастьем тебя одарила сполна!

Чтоб радостно, классно, на свете жилось,

Чтоб все получилось, чтоб все удалось!

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Картинка к Ту бе-ав (фото: Pinterest)

Нехай в це давнє свято кохання кожен заслужено отримає свою частку уваги, ніжності та щирих почуттів! Будьте ласкаві, вірні й надійні з близьким та рідними людьми! Бажаємо, щоб романтичний настрій довго не залишав вас!

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Поздравления с 15 Ава (фото: unsplash.com)

Вітаємо всіх з Днем Любові, з Ту бе-Ав. Нехай у закоханих почуття будуть міцними, в одружених – залишаються полум'яними, а в самотніх - з'являться. Всіх благ і нового щастя в цей світлий і чудовий день. Нехай серця, створені для кохання, б'ються в унісон і ніколи не відчувають болю.

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По материалам: pozdravok.ru.