Фотосессия на Новый год: идеи, локации и костюмы

Новый год 2021 – это всегда радость, веселье, множество подарков и самое главное – моментов, которые хочется остановить. Для этого предлагаем вам идеи для красочной новогодней фотосессии.

Коронавирус и праздник, карнавал и мечты о пляже – интересные идеи в материале OBOZREVATEL.

Фотосессия на пляже

Зимой так хочется немного солнца, теплого моря и горячего песка! Тем более – в 2020 году, когда многие мировые курорты оказались нам недоступны из-за пандемии. В связи с этим, предлагаем осуществить "пляжную" мечту в новогодней фотосессии, устроив ее в летних купальниках, парео, сарафанах или просто "на берегу". В качестве аксессуаров добавьте шапки Санта Клауса, гирлянды и елочную мишуру, а также, обязательно, - шампанское!

Кстати, пляжные новогодние вечеринки очень популярны на курортах.

Новый год на пляже

Карнавал

Карнавал – это всегда праздник, буря эмоций и радости. Кроме того, маскарад – это возможность примерить желанные образы, стать героем любимой сказки или фильма. Для фотосессии подойдет все, что угодно, ведь главное – то, какой костюм вы выберете. Можно взять готовый наряд на прокат, а можно придумать самостоятельно, используя подручные средства. Запомнится вам не только результат, но и сам процесс, который неизбежно перерастет в вечеринку.

Костюмированная фотосессия

"Коронавирусная" фотосессия

Эта идея, определенно, в духе уходящего года! Соберите для этой фотосессии "символы" 2020: медицинские маски, защитные костюмы, резиновые перчатки, можно раздобыть и специальные пластиковые экраны. Свои образы можно разбавить елочной мишурой, а в качестве подарков для фото – дарить витамины друг другу. Получится иронично и неожиданно!

"Коронавирусный" Новый год

Серебристая фотосессия

На смену Крысе приходит год Быка, причем не какого-нибудь, а Металлического. В связи с этим, главный цвет на новогоднем застолье – серебристый. Мы предлагаем в этом же цвете устроить и фотосессию. Серебристые и белые украшения на елку, белоснежный фон, сверкающие наряды и никаких "лишних" цветов. Получится эффектно, а символ грядущего года будет к вам благосклонен все 12 месяцев.

Идея для фотосессии на тему "серебристый Новый год"

Семейная фотосессия с распаковкой подарков

Эта идея уже становится классикой, но какая же семья без традиций? Для реализации этой идеи вам потребуется большая пушистая елка, украшенная различными игрушками и мишурой, также рекомендуем добавить как можно больше гирлянд. Однако, самое главное – это подарки, запакованные в красивые коробки и бумагу. Сам процесс будет крайне увлекательным – всей семьей раскрывать новогодние презенты. Живая реакция – радость, удивление, восторг, всегда отлично смотрятся в камере!

Распаковка подарков на Новый год

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