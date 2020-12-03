Проклов день: что нельзя делать 3 декабря и как молиться святому

В четверг, 3 декабря, православная церковь почитает память святителя Прокла – константинопольского патриарха и ученика Иоанна Златоуста.

Этот святой прославился множеством чудес; верующие обращаются к нему с просьбой защитить от невзгод и болезней. В народе праздник известен под названием Проклов день. О главных традициях и суевериях этого дня читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Кто такой святитель Прокл

Святой Прокл родился около 390 года в Константинополе. Он был учеником святителя Иоанна Златоуста, который рукоположил его во диакона, а затем в пресвитеры. Прокл был свидетелем явления апостола Павла Иоанну Златоусту, от своего учителя он получил глубокие знания Священного Писания.

Впоследствии святой был рукоположен во епископа города Кизика, а после смерти патриарха Максимиана стал архиепископом Константинопольским. Паства любила Прокла за его добрые проповеди, подвижническую жизнь и заботу об обездоленных. Окруженный любовью и почетом, святой окончил свой земной путь в преклонном возрасте около 446-447 года.

Святой Прокл был учеником святителя Иоанна Златоуста days.pravoslavie.ru

Традиции в Проклов день

3 декабря верующие обращаются к святому Проклу с молитвами о защите от бед и болезней.

Издавна в народе верили, что на Прокла нечисть может в любой момент выскочить из-под земли и принести зло человеку. Поэтому в этот день старались читать защитные заговоры.

Считается, что нужно прислушиваться к советам, которые получает человек 3 декабря, – они могут помочь в будущем.

Приметы на 3 декабря

На Прокла снег идет – на Еленин день (3 июня) будет дождь.

Снегирь поет, а сорока под стреху прячется – скоро будет метель.

Какой Прокл – такой и июнь будет.

Рожденные 3 декабря наделены способностью мастерить.

Примета на 3 декабря: какой Прокл – такой и июнь будет Pixabay

Что нельзя делать в Проклов день

Ссориться, ругаться, злиться – нужно стремиться быть дружелюбным и приветливым.

Отправляться в дальний путь – лучше перенести поездку на следующий день.

Молитва святому Проклу

Иже Божественным началом премудрости, страхом Господним утверждся, оттуду священными восхождении возшел еси во ученичество Златоуста, и архиерейскаго того престола достоин быв чистоты добротами, апостольским правилом себе вообразив, не себе живый, но Христу и стаду твоему. Тем в нетленный живот апостольски вселился еси, иерарше Прокле, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как выбрать подарок на День Николая ребенку. Так, подарки, которые дети находят под подушкой, – одна из главных традиций праздника.