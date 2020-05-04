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4 мая • обновлено в 11:28
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Проклов день-2020: что нельзя делать и история праздника

5.6т
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Народный праздник Проклов день отмечается 4 мая – православная церковь вспоминает святого Януария.

По старой традиции люди проклинают нечистую силу и устраивают танцы и игры. Считается, что и само имя "Прокл" происходит от слова "проклятие".

Приметы на 4 мая

  • Чем раньше зацветает черемуха, тем более жарким будет лето.

  • Если на черемухе много цветов, лето будет богатым на дожди.

  • Если в этот день прогремел сильный гром, будет хороший урожай хлеба.

Проклов день-2020: что нельзя делать и история праздника

Проклов день-2020: что нельзя делать и история праздника

Что нельзя делать в Проклов день

Нельзя было заниматься тяжелым трудом – этот день был предназначен для веселья.

Считалось, что в этот день ведьмы отравляют растения, было запрещено их собирать.

Пожилые жители сел выходили на околицу и, обратившись лицом на запад, произносили специальные заговоры-проклятия, тем самым отгоняя от населенного пункта нечисть.

История праздника

Святой Прокл был христианином и служил диаконом в церкви города Путеола. Когда в начале IV века начались гонения на христиан при императоре Диоклетиане, его и еще одного диакона арестовали и бросили в темницу. Там он сдружился с двумя мирянами, Евтихием и Ауктионом, которые тоже были христианами и отказались предать свою веру и стать язычниками.

Через время в той же тюрьме оказался епископ Ианнуарий с двумя диаконами. На следующее утро всех семерых привели на суд к местному правителю Тимофею. После того, как они в очередной раз отказались принести жертвы идолам, на них напустили хищных зверей. Животные не тронули мучеников.

Правитель обвинил христиан в колдовстве и тут же ослеп. Мученики помолились за него, и зрение вернулось к Тимофею. Это еще больше разозлило правителя. Он приказал отсечь плененным христианам головы. Это произошло в 305 году.

Ранее OBOZREVATEL писал об истории Дня жен-мироносиц.

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Автор
Ирина Кулинич
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